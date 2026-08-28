Malatya, İHA'da Şampiyonluğu Hedefliyor - Son Dakika
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Malatya, İHA'da Şampiyonluğu Hedefliyor

Malatya, İHA\'da Şampiyonluğu Hedefliyor
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Malatya'nın 'Malatya Ebabil' takımı, TEKNOFEST'te 2020 sonrası ikinci şampiyonluğu için yarışacak.

Malatya'da geliştirdikleri insansız hava aracıyla (İHA) Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda finale kalan liseli öğrenciler, ikinci şampiyonluk için mücadele edecek.

Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 3 öğrenci ve 1 öğretmen tarafından 2020'de İHA geliştirmek amacıyla "Malatya Ebabil" takımı kuruldu.

Gaziantep'te 2020'de düzenlenen TEKNOFEST'te Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nın "Sabit Kanat" kategorisinde birincilik elde eden takım, bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

"Bu sene yine iddialıyız"

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Öğretmeni ve takım danışmanı Hakan Aras, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıldır öğrencilerle İHA ürettiklerini söyledi.

2020'de elde ettikleri birinciliği yeniden kazanmayı hedeflediklerini belirten Aras, şunları kaydetti:

"Bu sene yine iddialıyız. Genelde her sene iddialıydık, çünkü bir kere birincilik almıştık. Uçağımız oldukça hızlı bir uçak. Tamamen tasarımı öğrencilerimiz tarafından yapıldı. Yine bayağı bir takım katılımı olacak. Muhtemelen Türkiye çapında belki binden fazla lise bu işe başvurmuştur ve tahmini olarak 25-30 tane ekip yarışacaktır. Biz bu sene tekrar o ekiplerin arasına girmeyi başardık. Birinciliği hedefliyoruz."

"Şehrimize bu ödülü tekrar getirmek istiyoruz"

Takım kaptanı Nadir Zübeyir Kahraman da ortaokuldan bu yana İHA üretmek istediğini ve bu hedefini gerçekleştirdiğini ifade etti.

İHA'nın yapımında köpük kullandıklarını, bunun uçağın hafifliği ve aerodinamiği açısından avantaj sağladığını dile getiren Kahraman, şöyle konuştu:

"Uçaklar rüzgarı ne kadar iyi yararsa o kadar hızlı giderler. Bizim uçağımız da hızıyla, pratik kurulumuyla ön plana çıkıyor. Ayrıca yarışma kriterleri de bunlar olduğu için iddialıyız. 2020 yılında kurulan takımda geçmiş yıllardaki abilerimiz ve hocamız birincilik ödülü aldı. Şehrimize bu ödülü tekrar getirmek istiyoruz. Bu yıl da şehrimiz ev sahipliği yapıyor yarışmaya. İnşallah ev sahibi olduğumuz yarışmada birinci olmak istiyoruz."

Takım üyesi Ahmet Furkan Yılmaz ise Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve mücadelesini konu alan "Özdemir Bayraktar - Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeselinden etkilendiğini söyledi.

İHA yapmayı başardığı için mutlu olduğunu belirten Yılmaz, "Mühendis olmak istiyorum. Kesinlikle TEKNOFEST yarışmaları ve farklı yarışmalara katılmaya devam edeceğiz. Hatta elimizden gelirse bu ekibi de bozmamaya çalışacağız. Selçuk Bayraktar'ı bu konuda örnek alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, Havacılık, Teknoloji, Teknofest, Malatya, İmkb, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Malatya, İHA'da Şampiyonluğu Hedefliyor - Son Dakika

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