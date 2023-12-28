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Mark Zuckerberg'in serveti 84 milyar dolar büyüdü - Son Dakika
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Mark Zuckerberg'in serveti 84 milyar dolar büyüdü

Teknoloji dünyasının liderleri, servetlerini büyütmeye devam ediyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 2023 yılında servetini bir yılda 84 milyar dolara yakın artırdı. Elon Musk ise 260 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olmaya devam etti. Diğer yandan, Endonezyalı işadamı Prajogo Pangestu jeotermal enerji yatırımlarıyla servetini yedi kat artırarak dünya çapında en zengin 25 kişiden biri oldu. Ancak Hintli sanayi devi Gautam Adani, bir aktivistin şirketine dava açması sonucu önemli miktarda para kaybetti.

Mark Zuckerberg\'in serveti 84 milyar dolar büyüdü
28.12.2023 - 20:28,  Güncelleme: 20:51
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Teknoloji dünyası büyüdükçe bu alanda liderlik yapan insanlar da servetlerini büyütmeye devam ediyor. Elon Musk son yılların en zengin insanı olmaya devam etse de, Mark Zuckerberg'in 2023'te kazandığı para merak uyandırdı.

Mark Zuckerberg'in serveti bu yıl 84 milyar dolar büyüdü

Forbes'tan alınan yeni verilere göre, dünyanın en zenginleri 2023 yılında servetlerini daha da büyüttü. Bu kapsamda Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in servetini bir yılda 84 milyar dolara yakın artırması dikkat çekti.

Mark Zuckerberg'in serveti 84 milyar dolar büyüdü

Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli otomobil hisselerindeki artışla birlikte net servetini yaklaşık 40 milyar dolar artırdı. Bu da 260 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olmaya devam ettiğini gösteriyor.

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Servetini değerlendirme konusunda ikinci sırada ise Meta CEO'su Mark Zuckerberg bulunuyor. Hisse senedi fiyatındaki toparlanmadan yararlanan Zuckerberg, servetini yüzde 184'lük artışla 128 milyar dolara çıkardı. Ayrıca dünyanın en zengin beşinci kişisi olduğunu da hatırlatalım.

Bir diğer büyük kazanan ise jeotermal enerjiye yaptığı yatırımlar sayesinde serveti yedi kat artarak 31,5 milyar dolara ulaşan Endonezyalı işadamı Prajogo Pangestu oldu. Bu yatırımları sayesinde dünya çapında en zengin 25 kişisinden biri olmayı başardı.

Mark Zuckerberg'in serveti 84 milyar dolar büyüdü

Hintli sanayi devi Gautam Adani ise bir aktivistin şirketine dava açmasının ardından önemli miktarda para kaybetti. Serveti 36 milyar dolar azalan iş insanı, 71,5 milyar dolarlık servetiyle ilk 15 arasındaki en büyük düşüşü yaşadı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz!

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Mark Zuckerberg'in serveti 84 milyar dolar büyüdü - Son Dakika


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