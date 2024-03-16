Mart 2024 Güvenlik Güncellemesiyle Samsung Cihazları Koruma Altında - Son Dakika
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Teknoloji

Mart 2024 Güvenlik Güncellemesiyle Samsung Cihazları Koruma Altında

Mart 2024 Güvenlik Güncellemesiyle Samsung Cihazları Koruma Altında

Samsung cihazları, Mart 2024 güvenlik güncellemesiyle kötü niyetli saldırılara karşı koruma sağlayacak. Güncelleme, zayıflıkları gidermeyi amaçlıyor ve birçok Galaxy modelini kapsıyor. Güncellemeyi yapmak önemli ve yayınlanması Mart ayı içinde gerçekleşecek.

16.03.2024 10:29
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Mart 2024 güvenlik güncellemesiyle birlikte Samsung cihazları, son derece önemli bir güvenlik güncellemesi alacak. Bu güncelleme, Samsung cihazlarını kötü niyetli saldırılara karşı korumak için gereken önemli güvenlik düzeltmelerini içeriyor.

Samsung'un Mart güvenlik güncellemesinde ne gibi yenilikler var?

Geçtiğimiz aylardaki güncellemelerde olduğu gibi Mart 2024 güvenlik güncellemesiyle Samsung, One UI 6'da kötü niyetli saldırganların veya programların istismar edebileceği zayıflıkları gidermeyi amaçlıyor.

Mart 2024 Güvenlik Güncellemesiyle Samsung Cihazları Koruma Altında

Samsung bazen yama notlarında tam olarak neyin düzeltildiğini belirtiyor, ancak bu güncellemede "Cihazınızın güvenliği iyileştirildi." şeklinde genel bir ifade yer alacak. Yani Samsung Galaxy cihazınıza bu güncellemeyi yapınca yeni bir özellik almayacaksınız.

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Ancak bu demek olmuyor ki güncellemeyi yapmayabilirsiniz. Son derece önemli olan bu güvenlik güncellemesini eğer cihazınıza gelecekse kesinlikle yapmalısınız.

Mart 2024 güvenlik güncellemesi kapsamında aşağıdaki Samsung Galaxy modelleri güncelleme alacak:

Galaxy S Serisi:

– Galaxy S24/S24+

– Galaxy S24 Ultra

– Galaxy S23/S23+

– Galaxy S23 Ultra

– Galaxy S23 FE

– Galaxy S22/S22+

– Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold/Flip Serisi:

– Galaxy Z Fold 5

– Galaxy Z Flip 5

– Galaxy Z Fold 4

– Galaxy Z Flip 4

– Galaxy Z Fold 3

– Galaxy Z Flip 3

Galaxy Note Serisi:

– Galaxy Note 20

– Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy A/M/F Serisi:

– Galaxy A54

– Galaxy A53

– Galaxy A32

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Samsung cihazlara gelecek olan bu güvenlik güncellemesi, Mart ayı bitmeden yayınlanmış olacak. Tekrardan belirtelim, güncellemeleri yapmayı unutmayın. Mart güvenlik güncellemesi bu cihazlara başlangıç aşaması kapsamında dağıtılacak. Daha sonra diğer cihazlara da genişletilecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Mart 2024 Güvenlik Güncellemesiyle Samsung Cihazları Koruma Altında - Son Dakika

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