Mart Ayında Xbox Game Pass'e Eklenen Oyunlar - Son Dakika
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Mart Ayında Xbox Game Pass'e Eklenen Oyunlar

Mart Ayında Xbox Game Pass\'e Eklenen Oyunlar

Mart ayı, Xbox Game Pass üyeleri için heyecan verici bir oyun listesi sunuyor. Diablo IV, bu ayın en dikkat çekici oyunlarından biri olarak kütüphaneye katılıyor. Ayrıca, F1 23, Hot Wheels Unleashed 2 ve Open Roads gibi farklı türlerde oyunlar da ekleniyor. Ayrıca, Terra Invicta ve Superhot: Mind Control Delete gibi ilgi çekici oyunlar da listenin içinde yer alıyor. Ancak, bazı oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak. Tüm detaylar haberimizde!

19.03.2024 22:32  Güncelleme: 22:33
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Mart ayı, Xbox Game Pass üyeleri için heyecan verici bir oyun listesi sunuyor. Bu ayın en dikkat çekici oyunlarından biri, Blizzard'ın büyük beğeni toplayan oyunlarından biri olan Diablo IV. Bu aksiyon dolu RPG, 28 Mart'ta Game Pass kütüphanesine katılacak. Oyun, muazzam bir dünyada derinlemesine bir macera sunuyor ve hayranlarını büyüleyici bir deneyime davet ediyor.

İşte Mart ayında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek tüm oyunlar:

Araba tutkunları da unutulmamış. Farklı türlerde üç farklı araba oyunu bu ay Game Pass'e ekleniyor. F1 23, Formula 1 yarışlarının gerçekçi bir simülasyonunu sunarken Hot Wheels Unleashed 2, eğlenceli bir arcade yarış deneyimi sunuyor. Ayrıca duygusal bir yolculuğa çıkaran Open Roads da bu ayın dikkat çeken oyunlarından biri olacak. Bir anne ve kızının hikayesini anlatan bu oyun, oyuncuları derin düşüncelere ve duygusal anlara davet ediyor.

Mart Ayında Xbox Game Pass'e Eklenen Oyunlar

Lightyear Frontier, MLB The Show 24, The Quarry ve Evil West gibi çeşitli türlerde oyunlar, üyelerin keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak. Ayrıca, oyun deneyimlerini daha da zenginleştirecek olan Terra Invicta ve Superhot: Mind Control Delete gibi ilgi çekici oyunlar da bu ayın listesinde yer alıyor.

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Ancak, unutmayın ki bazı oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak. Bu nedenle, belirli oyunları oynamak istiyorsanız, bunları kaçırmamaya dikkat edin.

Xbox Game Pass'e Mart ayında eklenecek oyunlar:

1. Lightyear Frontier (Oyun Önizlemesi) (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) – Bugün

2. MLB The Show 24 (Cloud ve Konsol) – Bugün

3. The Quarry (Cloud ve Konsol) – 20 Mart

4. Evil West (Cloud, Konsol ve PC) – 21 Mart

5. Terra Invicta (Oyun Önizlemesi) (PC) – 26 Mart

6. Diablo IV (Konsol ve PC) – 28 Mart

7. Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (Cloud, Konsol ve PC) – 28 Mart

8. Open Roads (Cloud, Konsol ve PC) – 28 Mart

9. Ark: Survival Ascended (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 1 Nisan

10. F1 23 (Cloud) EA Play – 2 Nisan

11. Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Konsol ve PC) – 2 Nisan

Game Pass'ten Mart ayında ayrılacak oyunlar:

1. Hot Wheels Unleashed (Cloud, Konsol ve PC) – 31 Mart

2. Infinite Guitars (Cloud, Konsol ve PC) – 31 Mart

3. MLB The Show 23 (Cloud ve Konsol) – 31 Mart

Steam'deki kaç oyunu Steam Deck'te oynayabilirsiniz?

Siz oyunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Mart Ayında Xbox Game Pass'e Eklenen Oyunlar - Son Dakika

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