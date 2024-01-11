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Marvel, Netflix dizilerini resmen MCU'ya entegre ediyor - Son Dakika
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Marvel, Netflix dizilerini resmen MCU'ya entegre ediyor

Marvel, Daredevil ve Jessica Jones gibi dizileri de içeren Netflix Defenders Saga'yı resmi olarak Marvel Sinematik Evrenine (MCU) dahil etti. Disney+, platformundaki MCU zaman çizelgesi sıralamasını güncelleyerek bu dizileri daha büyük MCU anlatısı içine yerleştirdi.

Marvel, Netflix dizilerini resmen MCU\'ya entegre ediyor
11.01.2024 - 10:31,
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Marvel, Daredevil ve Jessica Jones gibi dizileri de içeren Netflix Defenders Saga'yı resmi olarak Marvel Sinematik Evrenine (MCU) dahil etti. Disney+, platformundaki MCU zaman çizelgesi sıralamasını güncelleyerek bu dizileri daha büyük MCU anlatısı içine yerleştirdi.

Marvel, Netflix dizilerini Marvel Sinematik Evrenine resmen entegre ediyor

Disney+, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist ve The Punisher gibi dizilerden oluşan Netflix Defenders Saga'yı resmi MCU anlatısı içine dahil etmek için MCU zaman çizelgesi sıralamasını güncelledi.

Marvel, Netflix dizilerini resmen MCU'ya entegre ediyor

Disney+ üzerindeki zaman çizelgesi sıralaması artık Daredevil ve Jessica Jones'un Avengers: Ultron Çağı'ndan önceki yerleşimini yansıtıyor. Luke Cage, Iron Fist ve Defenders, Captain America: İç Savaş'tan hemen önce yer alıyor, The Punisher ise Black Panther ve Doctor Strange arasında yer alıyor.

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Netflix Marvel dizileri Mart 2022'de Disney+'a eklenerek daha geniş bir kitlenin bu dizilere erişmesine ve tekrar izlemesine olanak sağlamıştı. Daredevil 2015'te çıktı yaptı ve Jessica Jones 3. sezonu Haziran 2019'da sonlanmıştı.

Daredevil'da Matt Murdock'ı canlandıran aktör Charlie Cox, 2021'de Spider-Man: No Way Home'da tekrar aynı rolle karşımıza çıkmıştı. Şimdi kendisi, Yeni Disney+ dizisi Daredevil: Born Again'de Kingpin'i canlandıran Vincent D'Onofrio ile birlikte rol alacak.

Marvel, Netflix dizilerini resmen MCU'ya entegre ediyor

Daredevil: Born Again geliştirme aşamasındayken, geçtiğimiz yıl yazarların kovulduğuna dair haberler çıkmıştı. Marvel Stüdyoları dizi prodüksiyonu yaklaşımında değişikliklere gidiyor.

Vincent D'Onofrio'nun Kingpin karakteri MCU'nun son projesi Echo'da önemli bir rol oynuyor. Echo ilk üç bölüm için bir inceleme aldı ve dizinin tamamı Disney+'ta mevcut.

Echo, karakterin hikayesini araştıran en son MCU dizisi ve D'Onofrio'nun Kingpin katılımı MCU içindeki birbirine bağlı anlatının altını çiziyor.

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Hayranlar artık Daredevil, Jessica Jones ve diğer Defenders Saga dizilerinin de dahil olmasıyla MCU zaman çizelgesini daha derinlemesine keşfedebilecekler. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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