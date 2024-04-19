Masterpass, 9. yıl dönümünü kutluyor: Kullanıcı ve kart sayısı açıklandı

Ödeme teknolojileri alanında öncü şirketlerden Mastercard, Türk mühendisler tarafından geliştirilip dünya geneline ihraç edilen dijital ödeme ve kart saklama çözümü Masterpass'in dokuzuncu yıl dönümünü kutluyor. Bununla birlikte Masterpass kullanıcı ve kart sayısı ile gelinen noktaya dair birçok bilgi paylaşıldı.
Masterpass kullanıcıları 2023'te 550 milyon dakika tasarruf etti!
Gelelim Masterpass kullanıcı ve kart sayısı açıklamasına. 2024 itibarıyla Masterpass, 40 milyon kayıtlı tekil kullanıcıya, 70 milyon kayıtlı karta ve 4 binden fazla üye işyerine ulaşmış durumda. Türkiye'nin en büyük dijital ödeme platformu olan Masterpass, ülkedeki e-ticaret ödemelerinin üçte birini işletiyor.
Bu platform Türkiye'deki dijital ekonomi ve e-ticaretin evriminde önemli bir rol oynuyor, kullanıcıların kart bilgilerini tek seferde kaydetmelerine ve 4 binden fazla iş yerinde ödeme yaparken bu bilgilerin otomatik olarak sunulmasını sağlıyor.
İstanbulkart bakiyeleri Masterpass ile yüklenebilecek!
19 Nisan'da gerçekleştirilen basın toplantısında Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Masterpass'in ülke ekonomisine, işletmelere ve tüketicilere sunduğu faydaları ve kullanıcılara sunulan yenilikçi hizmetleri vurguladı.
Gürdal, Masterpass'e bugüne kadar 40 milyon dolarlık yatırım yapıldığını ve platformun e-ticarette kart saklama alanında tercih edilen çözüm haline geldiğini belirtti. Masterpass'in Türkiye'deki e-ticaret hacminin %65'ini oluşturan üye işletmelerle geniş bir kullanım ağına sahip olduğunu, güvenilir, hızlı ve sorunsuz bir ödeme deneyimi sunduğunu ifade etti.
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) dijital dönüşümüne de destek olan Masterpass, 4 binden fazla KOBİ'nin dijital dönüşümüne yardımcı oldu ve e-ticaret altyapı sağlayıcılarıyla iş birliği yaparak, KOBİ'lerin satın aldıkları e-ticaret paketlerine entegre oldu.
Gürdal, e-ticaretteki ödeme onay oranlarının %15 arttığını ve sepet terk oranlarının %30 azaldığını belirterek, bu iyileştirmelerin karmaşık ödeme süreçleri, güven endişesi ve başarısız işlemler gibi tüketiciyi etkileyen faktörlerin üstesinden gelinmesine yardımcı olduğunu söyledi.
Ayrıca, kullanıcı verilerinin güvenli bir şekilde saklandığını ve tokenizasyon teknolojisi ile kart bilgilerinin şifrelendiğini, platformda yüksek güvenlik önlemleriyle muhafaza edildiğini ifade etti. 2023 yılında Masterpass, işletmelere 30 milyon ek sipariş ve 30 milyar Türk Lirası ek ciro sağladı.
Gürdal da tüketicilerin 2023 yılı içinde alışveriş yaparken 550 milyon dakika tasarruf ettiğini, bu sürenin toplamda 1025 yıl zaman tasarrufuna denk geldiğini ve bu durumun 4,5 milyon kişinin kendine ayırabileceği 2 saat anlamına geldiğini belirtti. 30 milyon siparişin, 8 bin KOBİ'nin yıllık cirosuna eş bir değer yarattığını da ekledi.
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