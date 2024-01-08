McAfee, yapay zeka ses dolandırıcılığına karşı koruma aracı Project Mockingbird\'ü tanıttı

Yapay zeka tarafından üretilen ses dolandırıcılığının potansiyel yükselişini öngören siber güvenlik devi McAfee, siber suçluların yapay zeka ses klonlamasını kötü niyetli amaçlarla kullanmalarını tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış bir deepfake koruma aracı olan Project Mockingbird'ü tanıttı.

McAfee, Project Mockingbird'ü tanıttı: Yapay zeka ses dolandırıcılığına karşı yapay zeka savunması

Başarı oranının %90'ı aştığı iddia edilen Project Mockingbird, bağlamsal, davranışsal ve kategorik tespit modellerinin bir karışımını kullanarak McAfee'nin dijital ortamda gelişen tehditlerle mücadelede güçlü olacağını gösteriyor.

Project Mockingbird'ün özünde, ses klonlama girişimlerini tespit etmek ve engellemek için yapay zekanın gücünden yararlanan Deepfake Ses Algılama teknolojisi yer alıyor. McAfee, siber suçlular tarafından kullanılan ve giderek karmaşıklaşan tekniklere karşı bir önlem olarak yapay zekanın kullanılması gerektiğini düşünüyor.

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Çok yönlü savunma mekanizması, yapay zeka tarafından üretilen sesli dolandırıcılıklarla ilişkili anormallikleri ayırt etmek için bağlamsal anlayış, davranışsal analiz ve kategorik modelleri entegre ediyor. McAfee, bu modellerin bir kombinasyonundan yararlanarak çeşitli saldırılara karşı savunmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

McAfee'nin bu girişimi, Amerikalıların %70'inin çevrimiçi içeriğin gerçekliği konusunda endişelerini dile getirdiğini ortaya koyan bir araştırmayla birlikte, ses sahteciliğinin potansiyel olarak yaygınlaşmasıyla ilgili artan endişelere yanıt olarak ortaya çıktı.

Siber tehditler geliştikçe, şirket ses tabanlı deepfake dolandırıcılıklarında potansiyel bir artış öngörüyor ve bu da Project Mockingbird'ün proaktif olarak geliştirilmesine yol açıyor.

Deepfake dolandırıcılığının potansiyel uygulamaları

Şu anda daha az yaygın olsa da deepfake dolandırıcılığı, seçimler, halkın medyaya olan güveni ve tanınmış kişilerin taklit edilmesi gibi çeşitli alanlar için tehdit oluşturuyor. McAfee, özellikle telefon üzerinden kimlik doğrulama için ses tanıma tabanlı şifrelerin kullanıldığı senaryolarda, dolandırıcıların bireyleri taklit etmek için potansiyel olarak ses deepfake'lerini kullanma riskinin altını çiziyor.

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CTO'nun bakış açısı ve geleceğe bakış

McAfee'nin Teknolojiden Sorumlu Başkanı Steve Grobman, kullanıcılara yapay zeka odaklı bir dünyanın karmaşıklıklarıyla başa çıkabilmeleri için gerekli araçları sağlamanın önemini vurguluyor. Grobman, McAfee'nin teknolojisi ile hava durumu tahmini arasında paralellik kurarak kullanıcılara çevrimiçi içeriğin gerçekliği hakkında bilinçli kararlar vermeleri için öngörüler sunuyor.

Project Mockingbird'ün halka açık gösterimlerinin Las Vegas'taki CES'te yapılması planlanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.