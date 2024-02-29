MediaTek Helio G91 Mobil İşlemcisi Duyuruldu

Yarı iletken devi MediaTek, pazar payını artırabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, yeni Helio G91 mobil işlemcisini duyurdu. Orta segment akıllı telefonlara güç verecek bu işlemciyi birçok modelde göreceğiz. Peki MediaTek Helio G91 teknik özellikleri neler?
MediaTek Helio G91 özellikleri
Orta segment, güçlü bir telefona bütçesi yetmeyen ancak düşük özelliklere sahip telefon da istemeyenlerin tercih ettiği bir ürün sınıfı. Bu bağlamda cihazların performansı bir hayli önem taşıyor. MediaTek Helio G91 ise sunacağı performansla iddialı.
MediaTek Helio G91 işlemcisi; iki adet 2.0 Ghz hızında ARM Cortex-A75 ve altı adet 1.8 Ghz hızında ARM Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor. GPU tarafında ise ARM Mali-G52 MC2 1.0 GHz olduğunu görüyoruz.
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İşlemci, FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip ekranı destekliyor. Bununla beraber 8 GB'a kadar LPDDR4x tipinde belleği ve eMMC 5.1 biçiminde depolamayı mümkün kılıyor. 108 Megapiksel ana kamera ve çift bokeh kameraya güç sağlayan işlemci, Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) teknolojisine de olanak tanıyor.
Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 bağlantı seçeneklerini destekleyen MediaTek Helio G91, oyunlarda daha fazla performans alabilmek için MediaTek HyperEngine teknolojisine de sahip. Bu bağlamda orta segment telefonlarda rekabet açısından önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.
MediaTek Helio G91 özellikleri şu şekilde sıralandı;
6 x 1.8 Ghz ARM Cortex-A55GPU: ARM Mali-G52 MC2 1.0 GHzEkran Desteği: FHD+ çözünürlük 90 Hz yenileme hızıRAM Desteği: 8 GB'a kadar – 1800MHz – LPDDR4xDepolama Desteği: eMMC 5.1Kamera Desteği: 108 Megapiksel ana kamera Çift bokeh kamera Elektronik görüntü sabitleme (EIS)Oyun Teknolojileri: MediaTek HyperEngineBağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0Yüz Tanıma: Var MediaTek Helio G91 işlemcisinin ilk hangi telefona güç vereceği şimdilik bilinmiyor. Bunu, önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › MediaTek Helio G91 Mobil İşlemcisi Duyuruldu - Son Dakika Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını ve adil bir şekilde kazandıklarını söyledi. Santos, Galatasaray derbisine odaklanacaklarını ve yarından itibaren maçın hazırlıklarına başlayacaklarını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Engelsiz Aslanlar Balosu'nda, Icardi ile özdeşleşen ''Aşkın olayım'' şarkısını söyledi. Başkan Özbek'in bu performansı, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin ''Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.'' dedi. TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ''Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu.'' sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, ''Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım.'' ifadelerini kullandı. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, ''VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin'' dedi. Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
ÖzellikDeğerÇekirdekler: 2 x 2.0 Ghz ARM Cortex-A75
6 x 1.8 Ghz ARM Cortex-A55GPU: ARM Mali-G52 MC2 1.0 GHzEkran Desteği: FHD+ çözünürlük
90 Hz yenileme hızıRAM Desteği: 8 GB'a kadar – 1800MHz – LPDDR4xDepolama Desteği: eMMC 5.1Kamera Desteği: 108 Megapiksel ana kamera
Çift bokeh kamera
Elektronik görüntü sabitleme (EIS)Oyun Teknolojileri: MediaTek HyperEngineBağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0Yüz Tanıma: Var
MediaTek Helio G91 işlemcisinin ilk hangi telefona güç vereceği şimdilik bilinmiyor. Bunu, önümüzdeki haftalarda göreceğiz.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › MediaTek Helio G91 Mobil İşlemcisi Duyuruldu - Son Dakika
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını ve adil bir şekilde kazandıklarını söyledi. Santos, Galatasaray derbisine odaklanacaklarını ve yarından itibaren maçın hazırlıklarına başlayacaklarını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Engelsiz Aslanlar Balosu'nda, Icardi ile özdeşleşen ''Aşkın olayım'' şarkısını söyledi. Başkan Özbek'in bu performansı, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin ''Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.'' dedi.
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ''Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu.'' sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, ''Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım.'' ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, ''VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin'' dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
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