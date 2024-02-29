MediaTek Helio G91 Mobil İşlemcisi Duyuruldu

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Yarı iletken devi MediaTek, pazar payını artırabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, yeni Helio G91 mobil işlemcisini duyurdu. Orta segment akıllı telefonlara güç verecek bu işlemciyi birçok modelde göreceğiz. Peki MediaTek Helio G91 teknik özellikleri neler?

MediaTek Helio G91 özellikleri

Orta segment, güçlü bir telefona bütçesi yetmeyen ancak düşük özelliklere sahip telefon da istemeyenlerin tercih ettiği bir ürün sınıfı. Bu bağlamda cihazların performansı bir hayli önem taşıyor. MediaTek Helio G91 ise sunacağı performansla iddialı.

MediaTek Helio G91 işlemcisi; iki adet 2.0 Ghz hızında ARM Cortex-A75 ve altı adet 1.8 Ghz hızında ARM Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor. GPU tarafında ise ARM Mali-G52 MC2 1.0 GHz olduğunu görüyoruz.

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İşlemci, FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip ekranı destekliyor. Bununla beraber 8 GB'a kadar LPDDR4x tipinde belleği ve eMMC 5.1 biçiminde depolamayı mümkün kılıyor. 108 Megapiksel ana kamera ve çift bokeh kameraya güç sağlayan işlemci, Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) teknolojisine de olanak tanıyor.

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 bağlantı seçeneklerini destekleyen MediaTek Helio G91, oyunlarda daha fazla performans alabilmek için MediaTek HyperEngine teknolojisine de sahip. Bu bağlamda orta segment telefonlarda rekabet açısından önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.

MediaTek Helio G91 özellikleri şu şekilde sıralandı;