Medya savaşında kazanan belli oldu! Son hamle dengeleri değiştirdi
27.02.2026 14:22
Netflix'in Warner Bros. Discovery'yi satın alma yarışından çekilmesiyle teklif süreci Paramount Skydance lehine sonuçlanırken, Paramount'un daha yüksek ve hissedarlar tarafından değerli bulunan teklifi, küresel medya rekabetinde üstünlüğü sağladı; bu gelişme sektörün dengesini yeniden şekillendiriyor.

Netflix'in son anda teklif yarışından çekilmesiyle birlikte Warner Bros. Discovery (WBD) için aylardır süren küresel medya devleri rekabeti Paramount Skydance lehine sonuçlandı. Netflix, Paramount'un daha yüksek teklifi karşısında masadan çekildiğini açıklayarak Paramount Skydance'in Warner Bros'un yeni potansiyel sahibi olmasının yolunu açtı.

SÜRECİ PARAMOUNT'A BIRAKTILAR

Netflix yönetimi, teklif sürecinde Paramount'un yükselttiği teklifi finansal açıdan çekici bulmadıklarını belirtti ve süreci Paramount'a bıraktıklarını duyurdu. Şirket, bu yıl içerisinde film ve dizi içeriklerine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapmayı sürdüreceğini açıkladı. Netflix hisseleri bu gelişme sonrası borsada yükseliş gösterdi.

NETFLİX YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Paramount Skydance'in sunmuş olduğu teklif hissedarlar tarafından "üstün değer" olarak nitelendirilirken, Warner Bros. Discovery'nin yönetimi de Paramount'un teklifini değerlendirmeye aldı. Netflix'in çekilmesiyle Paramount'un Warner Bros'u devralma olasılığı güçlendi.

Bu süreç, sadece medya sektöründe değil, küresel eğlence sektöründe de dikkatle izleniyor. Warner Bros'un kontrolünü eline geçirecek olan taraf, film stüdyoları, dijital yayın hizmetleri ve içerik üretimi üzerinde küresel ölçekte etkili olacak.

