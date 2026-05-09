Mersinli öğrenciler robotik yarışmasında Türkiye derecesi yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. MaestRobot Robotics Competition & Festival kapsamında düzenlenen yarışmada Mercan Junior takımı öğrencileri Türkiye üçüncüsü oldu.

LEGO Line kategorisi ilkokul grubunda yarışan öğrenciler Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik elde ettikten sonra Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasında üçüncülük başarısı gösterdi.

Beyaz zemin üzerindeki siyah çizgiyi sensörler aracılığıyla takip ederek parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamaya dayanan yarışmada öğrenciler; robot tasarımı, kodlama ve problem çözme becerileriyle öne çıktı. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda takımın katıldığı organizasyonda elde edilen derece, öğrencilerin teknoloji ve mühendislik alanındaki yetkinliklerini ortaya koydu.

Öte yandan yarışma kapsamında düzenlenen Girişimcilik Robotik Teknolojileri alanında ortaokul Mercan takımı öğrencileri Demirkan Münker, Uras Sıvacı ve Umut Göçer de görme engelliler için geliştirdikleri rehber robot prototipiyle jüri karşısına çıktı. Öğrenciler, sosyal fayda odaklı projeleriyle dikkat çekerek önemli bir deneyim kazandı.

Bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını sürdüren Mercan Bilim Merkezi'nin, çocukların erken yaşta teknoloji üretimi, robotik kodlama ve mühendislik becerileriyle tanışmasına katkı sunduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin eğitim odaklı çalışmaları sayesinde öğrencilerin araştıran, üreten ve teknoloji geliştiren bireyler olarak yetiştiği kaydedildi. - MERSİN