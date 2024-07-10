META\'dan İsrail ve Siyonizm karşıtı mesajlara koruma kalkanı

Teknoloji

Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çatı şirketi META, İsrail'le ilgili nefret söylemi politikasında bir güncellemeye giderek, "Siyonist" ifadesini kullanan içeriklerin kaldırmamasına karar verdi.

META, önümüzdeki salı gününden itibaren 'Siyonizm' ve "Dünyayı yönetme veya medyayı kontrol etme iddialarını" içeren mesajları kaldıracak.

İsrailli grupların memnuniyetle karşıladığı karara göre Meta'nın Facebook, Instagram ve Threads gibi platformlarında, bu terimi kullanan içerikleri kaldırmasıyla ilgili planlama yapıldı. Kararın dünyanın dört bir yanından 145'ten fazla tarihçi, hukukçu ve insan hakları savunucusunun görüşü doğrultusunda alındığı aktarıldı. Kararın, Gazze'deki savaş sırasında sosyal medyanın şu anda nasıl kullanıldığına ilişkin soruşturmadan sonra gelmesi dikkat çekti.

Novara Media'ya konuşan antisemitizm uzmanı Brendan McGeever, duyuruyu "sorunlu" bulduğunu ifade etti. Brendan McGeever, kararın gerçek antisemitizme karşı mücadeleyi sekteye uğratacağını kaydetti.