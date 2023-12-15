Meta, Threads\'i Avrupa\'da kullanıma açtı

Elon Musk popüler sosyal medya uygulaması Twitter'ı satın aldıktan sonra bir dizi yenilik yaptı. İsmini, logosunu, gizlilik politikasını değiştirdi. Hatta kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek yeniliklere de imza atmaktan çekinmedi. Tam da bu ortamda Meta Threads'i piyasaya sürdü. Başta çığ gibi büyüyen uygulama X'in karşısında duramadı. Meta bu konuya bir çözüm bulmak için kolları sıvadı. Threads Avrupa pazarına giriş yapıyor. İşte detaylar…

Meta son kararını verdi! Artık Threads Avrupa'da kullanılabilecek!

Threads bazı anlaşmazlıklardan ötürü ne yazık ki Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılamıyordu. Bundan dolayı ise X ile rekabet etmekte zorlanıyordu. Meta'nın aldığı yeni kararla birlikte Avrupa Birliği ile yaşanan anlaşmazlıklar çözüme kavuştu. Artık Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan yaklaşık yarım milyara yakın kullanıcı Threads kullanabilecek.

Threads, hem görünüm hem de kullanım açısından X ile pek çok benzerlik taşıyor. İlk olarak beş ay önce piyasaya çıktı. Çok hızlı bir başlangıç ??yaptı. İlk haftada 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Ne yazık ki bu başarısını sürdüremedi. Bir ay içinde kullanıcıların yarısından fazlası giriş yapmayı bıraktı.

İyi ki olmamış dedirtti! Threads için düşünülen isimler açıklandı

O zamandan beri Meta, topluluğunu geliştirmek amacıyla çatısı altındaki uygulamaları yeni özelliklerle donatıyor. Özellikle Twitter'ın rakibi Threads'i yeni özelliklerle geliştiriyor. Ayrıca Threads'in Avrupa pazarına gelişi kullanıcı sayısını önemli oranda arttıracak.

Kullanıcılar, tam deneyim için Instagram profillerini kullanarak Threads'e kaydolabilirler. Threads'i profil olmadan kullanmayı tercih edenler içeriklere göz atabilirler. Ayrıca bağlantı kopyalama veya platform paylaşımı yoluyla içerik paylaşabilir, hesap arayabilirler. Ancak içerikle etkileşimde bulunamaz.

Meta'nın Avrupa Birliği ülkelerinde Threads'i başlatmasının neden bu kadar uzun sürdüğünü henüz bilmiyoruz. Ancak bazı raporlar bunun büyük firmaların veri kullanımı ve pazar hakimiyetine ilişkin bloktaki daha katı düzenleyici kurallarla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Meta AB'deki kişilerin Threads'i profil olmadan kullanmalarına izin verecek. Bu sayede Meta, Threads'in Instagram ile yakın bağları konusunda endişeleri olan AB düzenleyicilerini tatmin edebilecek.