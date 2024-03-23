Meta, Threads uygulamasını fediverse\'e dahil ediyor

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Meta, Threads uygulamasını, daha fazla çevrimiçi kimlik ve içerik kontrolü sağlamak amacıyla 'fediverse'e dahil ediyor. Bu stratejik hamle, Meta'nın teknoloji ve sosyal medya alanındaki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Meta'nın Threads hamlesi: fediverse nedir?

Fediverse, "federasyon" ve "evren" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir terim. Bu kavram, farklı sosyal medya ağlarının platformlar arası etkileşimine izin veren bir ağ grubunu ifade ediyor. Yani tek bir uygulama sayesinde birden fazla uygulamayı ortak bir ağda yönetmek mümkün hale geliyor.

Gmail'den Yahoo'ya e-posta göndermek gibi, farklı sosyal medya hizmetleri de fediverse içinde aynı protokolü kullanarak birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Kullanıcılar bu sayede farklı platformlarda daha geniş bir etkileşim alanına sahip oluyorlar.

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Meta, Threads uygulamasını 'fediverse'e entegre etti ve bu yeni dijital evrenin popülaritesini artırma yolunda ilerliyor. Meta, bu hamleyle, çevrimiçi kimlik ve içerik kontrolü üzerinde insanlara daha fazla kontrol sağlamayı hedefliyor ve bu aynı zamanda Meta'yı sosyal medya alanında daha iyi bir konuma getiriyor.

Meta'nın fediverse'e katılımı, sosyal medya platformlarının işleyiş biçiminde önemli bir dönüşümü temsil ediyor. Meta, ActivityPub adlı bir servis aracılığıyla bu ağa katıldı. Bu, sosyal medya dünyasında nasıl iletişim kurduğumuzu ve etkileşimde bulunduğumuzu temelden değiştirebilir.

Ayrıca, bu fediverse hareketi Zuckerberg'in büyük fikirler üzerinde yaptığı önceki metaverse bahislerinin başarısız olmasına rağmen, dijital iletişimin evriminde yeni bir evreyi temsil ediyor. Bu adım, sosyal medya platformlarının geleceği ve dijital iletişimin evrimi açısından önemli bir etki yaratabilir.

Meta'nın fediverse hamlesi, kullanıcıların çevrimiçi etkileşimlerini nasıl deneyimlediğini değiştirebilir ve sosyal medya endüstrisinde yeni bir yol açabilir. Bu gelişme, sosyal medya platformları arasındaki etkileşimi artıracak mı hep birlikte göreceğiz.

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