Mete Ali Başkaya: 'Blockchain ve Fintech artık ayrılmaz bir dönüşümün parçası'

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025, altıncı kez Fişekhane'de düzenlendi. 2019'dan bu yana sektörün öncülerini bir araya getiren etkinlik, bu yıl da yapay zeka, blockchain ve merkeziyetsiz finans gibi konular etrafında şekillendi. CoinTR, WhiteBIT, GateTR gibi önemli aktörlerin yanı sıra akademisyen ve Haberler.com köşe yazarı Mete Ali Başkaya da etkinliğe katılarak görüşlerini paylaştı.

Başarılı isim, özellikle yaz aylarında etkinlik sayısının azaldığı dönemde Fintech Week'in sektörü bir araya getirmesinin önemli olduğunu belirtti. "Bankalar ve merkeziyetsiz finans şirketlerinin aynı çatı altında buluşması, fikir alışverişi açısından kıymetli bir ortam sağlıyor," dedi.

PANDEMİDEN SONRA HIZLANAN DİJİTAL FİNANS DÖNÜŞÜMÜ

Başkaya, Fintech dönüşümünün temellerinin pandemi döneminde atıldığını vurguladı. O dönemde mobil uygulamaların ve ödeme sistemlerinin kullanımında ciddi artış yaşandığını belirten akademisyen, "Eskiden mobil bankacılığı bile kullanamayan kuşaklar, artık bu sistemlerin aktif kullanıcıları haline geldi" dedi.

Ayrıca, blockchain teknolojisinin Fintech sistemlerine entegre edilmesinin bir zorunluluk haline geldiğini ifade eden Başkaya, merkeziyetsiz cüzdan kullanımı, transfer işlemleri ve borsa entegrasyonlarının kullanıcılar tarafından öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. "İnsanlara bu sistemleri öğretmek ve doğru yatırımı anlatmak bizim sorumluluğumuz," ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARADA BİLİNÇLİ YATIRIM VE REGÜLASYON BEKLENTİSİ

Mete Ali Başkaya, kripto para piyasasında yükselişin devamı için daha fazla likidite ve regülasyon gerektiğini belirtti. "Piyasada yaklaşık 3.3 trilyon dolar dönüyor, ancak bu rakam 50 milyonun üzerindeki token için yeterli değil. Gerçek bir büyüme için 5-6 trilyon dolar seviyelerinde sermaye girişi olmalı," dedi.

Başarılı akademisyen, yatırımcıların kısa sürede zengin olma beklentisinin riskli olduğunu hatırlattı ve iş planı olmayan altcoin projelerine karşı uyarılarda bulundu: "Bir kripto paranın arkasında gerçek bir iş modeli yoksa, ani çöküşler yaşanabilir. Yatırımcıların uzun vadeli ve sağlam projelere yönelmesi gerekiyor."

Başakaya, 30 Haziran'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenlemelerle birlikte, kripto parayla ödeme yapmanın da yasal hale gelebileceğini ifade etti. Bu adımın hem kullanıcı deneyimini hem de piyasa güvenliğini artırabileceğini vurguladı.