Microsoft, 1000 dönümlük arazi satın aldı

Microsoft, devasa bir veri merkezi inşa etmek için 1000 dönümden büyük bir araziyi satın aldı. ABD'nin Wisconsin eyaletında kurulacak veri merkezi, balkabağı tarlasına inşa edilecek. Buna göre bir çiftçiye 76 milyon dolar gibi ödeme yapıldığı belirtildi.

Microsoft, veri merkezi kurmak için 1000 dönümlük arsa satın aldı

Microsoft, bulut ve bilişim çözümlerini genişletmek adına yeni veri kampüsleri kurmaya devam ediyor. Bunlarının sonuncusu ise Wisconsin eyaletindeki Mount Pleasant bölgesine yapılacak. 1000 dönümden daha büyük bir alana kurulacağı belirtilirken, şirketin çalışmalara başladığı aktarıldı.

Anlaşmanın merkezinde Creuziger ailesine ait 407 dönümlük bir arazi yer alıyordu. Microsoft'un bu bölgeyi satın almak için çiftçi ailye 76 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir fiyat ödediği belirtildi. Ailenin arazisi, 600 bin dolar değerinde olduğu belirtilen "Land of the Giants" balkabağı çiftliği ve mısır labirentini de içeriyor.

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Yerel kaynakların aktardığına göre Creuziger ailesine birkaç yıl önce büyük bir talih kuşu kondu. 2017 yılında aileye yaklaşık 20 milyon dolar teklif eden yerel yönetim, arazinin Foxconn'a satılmasını talep etmişti. Ancak bu parayı geri çeviren çiftçi aile, Microsoft'un talebini geri çeviremedi.

Teknoloji devi, 100 milyon dolara yakın bir yatırımla, Creuziger arazisinin yanı sıra Mount Pleasant'ta 641 dönümlük bir arazi daha satın aldı. Microsoft, yeni kampüsün inşasının 1 milyar doların üzerinde bir maliyete mal olacağını tahmin ediyor.

Şirket, bu bölgenin ihtiyaçlarını yeni veri merkeziyle karşılayacağını açıkladı. Büyüyen bulut ve yapay zeka operasyonlarını güçlendirmek için Mount Pleasant merkezini kullanacak. Tesisin ayrıca 200'den fazla kişiye istihdam sağlayacağı düşünülüyor.