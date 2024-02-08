Microsoft, 2026\'da yeni nesil Xbox konsollarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Microsoft, oyun dünyasındaki payını büyütmeye çalışırken yeni nesil Xbox konsollarına da yatırım yapmayı unutmuyor. Sektörden gelen son bilgiler ise iki Xbox konsolunun geliştirildiğini ortaya koydu. Bunlardan biri PlayStation 5/6 rakibi olacakken, diğeri ise Steam Deck benzeri el konsolu olacak.
Yeni nesil Xbox konsolları 2026'da çıkabilir
Söylentilere göre Microsoft, 2026 yılında yeni nesil konsollarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Microsoft'a yakın kaynaklar, Xbox ekibinin "Nintendo Switch benzeri bir el konsolu" geliştirdiğini duyduklarını açıkladı. Surface Console olarak adlandırılan bu cihaz, bulut ve yerel oyun deneyimine odaklanacak.
Surface Console büyük ekranda oyun oynamak için bir televizyon veya monitör bağlantısını destekleyecek. Ancak Microsoft'un cihaz için odaklandığı asıl nokta, bulut oyun hizmetine bağlanabilmesi olacak. Bu, kullanıcıların istedikleri yerden Game Pass kütüphanesine erişebileceği anlamına geliyor.
1321212332
Daha önce Xbox Yöneticisi Phil Spencer, "Xbox el bilgisayarı" fikrine sıcak baktığını dile getirdi. Henüz şirketten resmi açıklama gelmemiş olsa da, 2026 yılına kadar taşınabilir bir konsol görmeyi bekleyebiliriz.
Aynı yıl tanıtılacak bir diğer konsol ise yeni nesil Xbox olacak. Sony'nin 2026'da çıkması beklenen PlayStation 6 modeline rakip olarak geliştirilen bu cihaz, 4K 60 fps desteği gibi dikkat çeken özellikler sunacak.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Phil Spencer'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Microsoft'un önümüzdeki hafta oyun sektöründe büyük bir güncelleme yapacağını duyurdu.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Son Dakika › Teknoloji › Microsoft, 2026'da yeni nesil Xbox konsollarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?