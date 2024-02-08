Microsoft, 2026\'da yeni nesil Xbox konsollarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Teknoloji

Microsoft, oyun dünyasındaki payını büyütmeye çalışırken yeni nesil Xbox konsollarına da yatırım yapmayı unutmuyor. Sektörden gelen son bilgiler ise iki Xbox konsolunun geliştirildiğini ortaya koydu. Bunlardan biri PlayStation 5/6 rakibi olacakken, diğeri ise Steam Deck benzeri el konsolu olacak.

Yeni nesil Xbox konsolları 2026'da çıkabilir

Söylentilere göre Microsoft, 2026 yılında yeni nesil konsollarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Microsoft'a yakın kaynaklar, Xbox ekibinin "Nintendo Switch benzeri bir el konsolu" geliştirdiğini duyduklarını açıkladı. Surface Console olarak adlandırılan bu cihaz, bulut ve yerel oyun deneyimine odaklanacak.

Surface Console büyük ekranda oyun oynamak için bir televizyon veya monitör bağlantısını destekleyecek. Ancak Microsoft'un cihaz için odaklandığı asıl nokta, bulut oyun hizmetine bağlanabilmesi olacak. Bu, kullanıcıların istedikleri yerden Game Pass kütüphanesine erişebileceği anlamına geliyor.

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Daha önce Xbox Yöneticisi Phil Spencer, "Xbox el bilgisayarı" fikrine sıcak baktığını dile getirdi. Henüz şirketten resmi açıklama gelmemiş olsa da, 2026 yılına kadar taşınabilir bir konsol görmeyi bekleyebiliriz.

Aynı yıl tanıtılacak bir diğer konsol ise yeni nesil Xbox olacak. Sony'nin 2026'da çıkması beklenen PlayStation 6 modeline rakip olarak geliştirilen bu cihaz, 4K 60 fps desteği gibi dikkat çeken özellikler sunacak.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Phil Spencer'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Microsoft'un önümüzdeki hafta oyun sektöründe büyük bir güncelleme yapacağını duyurdu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?