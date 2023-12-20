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Microsoft Copilot, Suno ile ortaklık kurarak yapay zeka tabanlı müzik oluşturma özelliğini kullanıma sundu - Son Dakika
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Microsoft Copilot, Suno ile ortaklık kurarak yapay zeka tabanlı müzik oluşturma özelliğini kullanıma sundu

Microsoft Copilot, Suno ile yapılan ortaklık sayesinde, metin istemi aracılığıyla şarkılar oluşturan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Kullanıcılara kişiselleştirilmiş şarkılar oluşturma yeteneği veren bu özellik, Suno'nun yapay zeka algoritmalarıyla çalışarak eğlenceli ve akıllı şarkılar oluşturuyor. Ayrıca enstrümantal bir melodi de yapabilme imkanı sunuyor. Bu özellik, müzisyen olmayan kişilerin doğum günü e-postaları gibi özel şarkılar oluşturmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Microsoft Copilot, Suno ile ortaklık kurarak yapay zeka tabanlı müzik oluşturma özelliğini kullanıma sundu
20.12.2023 - 11:14,
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Microsoft Copilot, yapay zeka tabanlı müzik oluşturma platformu Suno ile yapılan ortaklık sayesinde, metin istemi aracılığıyla şarkılar oluşturan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Microsoft, kullanıcılara "müzikal geçmişi olsun ya da olmasın" kişiselleştirilmiş şarkılar oluşturma yeteneği verdiğini söylüyor.

Microsoft Copilot, Suno ortaklığı ile şarkı oluşturabiliyor

Suno, şarkıların tamamını çalabilen bir yapay zeka oluşturmak için uzun süredir çeşitli algoritmalarla çalışıyor ve bu ortaklıkla beraber şirket, altın madalyayı kazanmış gibi görünüyor. Bu araca eriştiğinizde tek yapmanız gereken bir istem girmek ve gerisini algoritmaya bırakmak. Ardından şarkı sözleri ve sesleriyle tamamlanan "eğlenceli, akıllı ve kişiselleştirilmiş" şarkılar elde edebiliyorsunuz.

Music creation now made easier with @Suno_ai_ integration in Copilot. ?? Learn more: https://t.co/QYH1w76y94 pic.twitter.com/hZuwkCY96b

— Bing (@bing) December 19, 2023

İstediğinizde bu eklenti ile birlikte enstrümantal bir melodi de yapabilirsiniz. Müzik yapma alanında yapay zeka kullanımı artıyor ancak bu araçların çoğu müzisyenlere yardımcı olmayı amaçlıyor. Yine de belirtmekte fayda var ki bu yapay zekalar öncelikle, doğum günü e-postası veya benzeri bir şey için melodi yapmak isteyen müzisyen olmayan kişiler için ortaya çıkıyor.

Bu amaçla Microsoft, "ailenizle birlikte yaşadığınız maceraları anlatan bir pop şarkısı yaratın" ve "büyümenin ruhunu yakalayan bir şarkı yapın" gibi hızlı örnekler sunuyor. Görünüşe göre Suno eklentisi, kullanım sırasında Microsoft Copilot tarafından toplanan tüm kişisel verilere erişebilecek, dolayısıyla bu şarkılar teorik olarak oldukça spesifik olabilir.

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Microsoft Copilot'un bu yeni özelliği bugün kullanıma sunulmaya başlıyor ancak kademeli bir sürüm. Başka bir deyişle, güncellemenin tarafınıza ulaşması birkaç haftayı bulabilir. Bu arada Copilot'un yapabileceği diğer şeylerle yetinmek zorunda kalacaksınız.

Microsoft Edge tarayıcılarda yerleşik olarak karşımıza çıkan Microsoft Copilot, kullanıcıların web'te gezinirken yan pencere olarak da kullanılabileceği bir yapay zeka aracı. Bu sayede araştırmalarınızı yaparken merak ettiğiniz konuları doğrudan bir yapak zeka sohbet robotuna sorabiliyorsunuz. İleride ne gibi güncellemeler alacağı da elbette bir merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Microsoft Copilot, Suno ile ortaklık kurarak yapay zeka tabanlı müzik oluşturma özelliğini kullanıma sundu - Son Dakika


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