Putin, Esad'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış - Son Dakika
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Putin, Esad'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış

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Beşar Esad'ın Suriye'den kaçışı sonrasında Putin'in gidişatla ilgili gerekli istihbarat sağlamadığı gerekçesiyle ajanlarına kızdığı ortaya çıkarken, Rusya'nın Esad'ı Libya'da Kaddafi gibi öldürülmemesi için kurtarmaya karar verdiği öğrenildi.

13.12.2024 13:23
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Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığınan Beşar Esad'ın bu hamlesi gündemden düşmüyor.

"KADDAFİ GİBİ ÖLMESİNİ İSTEMEDİLER"

Bloomberg haberine göre, Esad'ın ülkeyi terk etmesi için Rusya'nın ikna etmesi gerekti ve Rus istihbarat ajanları onun Moskova'ya kaçışını organize etti. Habere göre, "Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesini unutamayan Kremlin, Esad'ı Suriye'den kurtarmaya karar verdi çünkü Moskova, Libya'da Kaddafi'nin öldüğü gibi ölmesini istemiyordu."

PUTİN AJANLARINA KIZDI

Bloomberg, Kremlin'in içinden kaynaklara dayanarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimine yönelik tehditleri tespit etmede Rus istihbaratının yetersizliklerini incelediğini yazdı. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Rus istihbarat ajanlarının Esad'ın kaçışını kolaylaştırdığını ve onu Suriye'deki bir Rus askeri üssünden geçirdiğini ortaya koydu. Operasyonun tespit edilememesini sağlamak için, Esad'ın nakliye uçağındaki transponder sinyali, takibi önlemek için devre dışı bırakıldı.

"RUSYA'DA ABARTILI BİR YAŞAM SÜRMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Haberde ayrıca, Moskova'nın muhalif güçlere karşı çatışmada galip gelme şansının zayıf olduğunu belirledikten sonra Esad'ı Rusya'ya sığınmaya ikna ettiği belirtildi. İngiliz Guardian gazetesi ise "Devrik Suriye Devlet Başkanı ve ailesinin Rusya'da abartılı bir yaşam sürmesi pek olası değil. Bunun yerine, muhtemelen halkın gözünden uzakta, tenha bir malikanede saklanacaklar" dediği haberinde Esad için "Halkına son bir mesaj bile iletilmeden, uçağın transponderi Suriye'deki bir hava üssünden ayrılırken tespit edilmemek için kasıtlı olarak kapatılarak götürüldü" ifadelerini kullandı.

"DİKTATÖRÜN KARDEŞİNE BİLE BİLGİ VERİLMEDİ"

Gazete "Operasyon o kadar gizlilikle yürütüldü ki, diktatörün kardeşine bile bilgi verilmediği bildirildi" derken ekledi: "On yıl önce, Beşşar Esad'ın yönetimini, şiddetle bastırmaya çalıştığı kaybedilen bir iç savaşta onun yanında müdahale ederek kurtaran Rus askeri gücüydü. Şimdi, muhalif birlikler Şam'a yaklaşırken, Moskova Esad'a kişisel bir kaçış yolu sağladı."

Putin, Esad\'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış

Güvenlik, Politika, Kaddafi, Suriye, Libya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, Esad'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Kaçtığını zannediyo sıranı bekle sufyan pç esat . Allahın ordusu geliyor kimse önümüzde duramaz . 25 27 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    itt itti korur 14 14 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Yani diyorsunki esadı kaçırdım suça ortak oldum..kalleş rusya,iran..o insanlarin ahı sızı bulacak mutlaka..burakın assalardı halkı 4 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    bazılarıda pkkyı kuran yoneten amerıkayı savunur ılgınc bır sayfa 0 3 Yanıtla
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