Emeklilerin yeni zam talebi çok konuşulacak - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilerin yeni zam talebi çok konuşulacak

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Tüm Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan "2025 yılı zammında emekliye TÜFE artı seyyanen 10 bin TL zam şart olmuştur. Bu bile biz emeklileri hayata döndürmeye yetmez" açıklamasında bulundu.

13.12.2024 11:41
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Tüm Emekliler Derneği (TÜM EMEK DER) Genel Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan 2025 yılı emeklilerin zam beklentisi hakkında açıklama yaptı.

Tüm Emek Der Genel Başkanı Satılmış Çalışkan "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bizim emeklinin TÜFE'si ile birbirini tutmuyor. Tüfe ile ilgili açılan davaya da müdahil olduk. TÜFE zamları emeklinin maaşlarını eritmiştir, eritmeye de devam edecektir" şeklinde konuştu.

"EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜ ÇOK DÜŞÜK"

Çalışkan "Bugün emeklilerimizin alım gücü çok düşük, emekli zammını almadan çarşıya, pazara iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Emeklinin pazara çıkacak durumu da kalmadı" dedi.

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan "Biz Emeklinin taban maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılarak, bir fiil hizmet ve pirime dayalı bir intibak yasası çıkartılması istiyoruz. İşçi ve Bağ-kur Emeklilerinin Maaş zamlarının TÜFE'den çıkartılarak Gösterge ve katsayı sistemine geçilmesini istiyoruz. Bugün emeklileri maaşlarını bu hale getiren TÜFE'dir" şeklinde konuştu.

TABAN MAAŞ İÇİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Çalışkan "Tüm emekliler bu ülkenin kalkınmasında saçını ağartmış, ömrünü vermiş kişilerdir. Bugün emekliler lütuf değil primi peşin ödedikleri hakkını talep etmektedir. Emeklilere zam yapılacağını da ülkenin ekonomik durumu öne sürülmektedir. Emeklilerin bu durumda günahı nedir? Biz Tüm Emekliler olarak taban maaşımızın asgari ücret olarak belirlenmesini ve buna göre de diğer maaşların güncellenmesini talep ediyoruz" dedi.

Çalışkan "Biz emeklilere sendikalaşma hakkı verilmesini istiyoruz. Biz tüm emekliler masada taleplerimizi sunmak ve zam pazarlığı yapmak istiyoruz. Emekliler bir TÜFE zammına bağlanmış ve bu şekilde yoksulluya mahkûm edilmiş ve dönem maaş biraz daha erimiştir" dedi.

Çalışkan "2025 yılı zammında emekliye TÜFE artı seyyanen 10 bin TL zam şart olmuştur. Bu bile biz emeklileri hayata döndürmeye yetmez" dedi.

Emeklilerin yeni zam talebi çok konuşulacak

Satılmış Çalışkan, Türkiye, Ekonomi, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilerin yeni zam talebi çok konuşulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Osman A:
    Her sene talep ediliyoda tınlayan kim.Adamlar emeklilerin maaşlarını bütçeye yük görüyor,yattığı yerden boş beleş para verilşyor gibi görüyor,siz hala talep talep talep diyosunuz.Boşuna uğraşmayın emeklinin durumunu,açlık ve sefaletini umursayan yok. 19 1 Yanıtla
  • Ateş:
    Emekli ve Talep.Bu iki kelime birbirine hiç yakışmıyor.Emekli talep eder,devlet kambur görür kendi borusunu öttürür.Bu her sene böyşe devam eder. 10 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Yıllardır sorgulamadan oy veren emekliye iyi oluyor. 6 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hep Bahane 1 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Başkan olmuş ama kendi söylediğine kendisi bile inanmıyor bence yapabiliyormusun hayır bir yaptırımın varmı hayır o zaman zaman otur oturduğun yerde boş konuşma'nın anlamı yok. 0 1 Yanıtla
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