Microsoft, Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisine dayanan ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlarının Apple\'ın M3 işlemcili MacBook Air modellerinden daha yüksek performans sunacağını iddia etti

Ekim 2023'te Qualcomm, ilk dizüstü bilgisayar işlemcisi Snapdragon X Elite'i duyurdu. Böylelikle işlemci pazarındaki faaliyetlerini genişleten şirket, X Elite ile dikkat çekmeyi başardı. Zira Geekbench ile yapılan performans testlerinde resmen şov yaptı. Bugün ise Microsoft'tan önemli bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar…
Microsoft, Windows ARM bilgisayarlar için iddialı
Microsoft, Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisine dayanan ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlarının, Apple'ın geçen ay piyasaya sürdüğü M3 işlemcili MacBook Air modellerinden daha yüksek performans sunacağını iddia etti.
ARM tabanlı Windows bilgisayarlar, performans ve uygulama uyumluluğu konusunda bazı zorluklar yaşamalarına rağmen Microsoft'un yeni Snapdragon X Elite işlemcisinin bu sorunları aşacağına dair güçlü bir inancı var. Bu bağlamda Qualcomm'un ilk bilgisayar işlemcisi, önemli bir dönüm noktası.
Böyle artış görülmedi! Snapdragon X Elite, ikinci defa performans testinde
Microsoft, ARM tabanlı Windows bilgisayarlar için uygulama geliştiricilerini destekliyor ve bu alanda ilerleme kaydederek tüketicilerin güvenini kazanmayı hedefliyor. Şirket bunu başarırsa, Apple'ın M serisi işlemcili MacBook'larına karşı ciddi bir rekabetin oluşması bekleniyor.
Qualcomm Snapdragon X Elite, büyük bir rekabetin kapısını aralıyor
Qualcomm Snapdragon X Elite, TSMC'nin 4 nanometre teknolojisi kullanılarak üretiliyor. Yarı iletken devi, ilk işlemcisinin Intel 13. nesil Core i7-1360P ve i7-1355U modellerine kıyasla iki kat daha fazla performans sunduğunu belirtiyor.
İşlemcinin temel saat hızı 3,8 GHz iken, çift çekirdek kullanıldığında 4,3 GHz'e kadar artabiliyor. Yapay zeka bakımından da gelişmiş bir yonga seti olan Snapdragon X Elite, Qualcomm'u en büyük işlemci üreticileri olan Apple, Intel ve AMD ile rekabete sokuyor.
Son Dakika › Teknoloji › Microsoft, Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisine dayanan ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlarının Apple'ın M3 işlemcili MacBook Air modellerinden daha yüksek performans sunacağını iddia etti - Son Dakika
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