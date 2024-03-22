Microsoft Surface Pro 10 ve Laptop 6 Yapay Zeka Özellikleriyle Geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Microsoft Surface Pro 10 ve Laptop 6 Yapay Zeka Özellikleriyle Geliyor

Microsoft Surface Pro 10 ve Laptop 6 Yapay Zeka Özellikleriyle Geliyor

Microsoft, işletmelerin taleplerini karşılamayı hedefleyerek yeni yapay zeka tuşlu bilgisayarları Surface Pro 10 ve Laptop 6'yı piyasaya sürdü. Yeni cihazlar daha gelişmiş performans, uzun batarya ömrü ve arttırılmış güvenlik sunarken, Copilot yapay zeka tuşu ile Windows AI özelliklerine kolay erişim sağlıyor. Surface Pro 10 ve Laptop 6 for Business modelleri, yüksek işlemci gücü, bellek ve depolama seçenekleriyle dikkat çekiyor. Cihazlar, yurt dışında ön siparişe açıldı ve kullanıcı versiyonları Mayıs ayında tanıtılacak.

22.03.2024 20:33  Güncelleme: 20:37
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Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan iddialardan sonra Microsoft, sonunda ilk yapay zeka tuşlu bilgisayarını piyasaya çıkardı. Microsoft Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 for Business modellerini tanıtan şirket, işletmelerin taleplerini karşılamayı hedefleyerek daha gelişmiş bir performans sunuyor.

Teknoloji devinin yaptığı açıklamalara göre Microsoft Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6, yeni Copilot tuşuna sahip ilk Microsoft bilgisayarlar. İşte Surface Pro 10 ve Laptop 6 özellikleri ve fiyatı…

Microsoft Surface Pro 10 ve Laptop 6 yapay zeka özellikleriyle geliyor

Görünüşe göre yeni bilgisayarlar performans açısından çok daha iyi konumdalar. İşlemci tarafında Surface Pro 10 for Business modeli Intel Core Ultra 5 135U veya Intel Core Ultra 7 165U'dan gücünü alırken, Surface Laptop 6, 13.5 inç modeli için Intel Core Ultra 5 135H ve 15 inç modeli için Intel Core Ultra 7 165H seçenekleriyle bizi karşılıyor.

Microsoft Surface Pro 10 ve Laptop 6 Yapay Zeka Özellikleriyle Geliyor

Ayrıca yeni cihazlar 64GB'a kadar LPDDR5X bellek desteği ve 1TB'a kadar Gen4 SSD depolama desteğiyle geliyor. İşletmeler için üretilmiş olan cihazlar Intel Arc Graphics yonga setiyle geliyor. Selefi modeline göre Surface Pro 10'un yüzde 53 daha hızlı olduğu, ve Surface Laptop 6'nın ise Laptop 5 modelinden iki kat daha hızlı olduğu iddia ediliyor.

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Gelişmiş performans, daha uzun batarya ömrü, arttırılmış güvenlik, ve daha fazlasını sunan cihazlar yapay zeka özellikleriyle öne çıkıyor. Yeni eklenen Copilot yapay zeka tuşu ile Surface Pro 10 ve Laptop 6 kullanıcıları Windows AI özelliklerine kolay erişebiliyor.

Microsoft Surface Pro 10 ve Laptop 6 Yapay Zeka Özellikleriyle Geliyor

Yapay zeka tuşuna sahip ilk Microsoft bilgisayarlar Surface Pro 10 ve Laptop 6 for Business, 1,199 dolarlık fiyat etiketiyle şu anda yurt dışında ön siparişe başladı. 9 Nisan'da kargolanmaya başlayacak olan cihazların kullanıcı versiyonlarının 20 Mayıs'ta özel bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

İşte Surface Pro 10 ve Laptop 6 for Business özellikleri:

ÖzelliklerSurface Pro 10Surface Laptop 6İşlemciIntel Core Ultra 5 135, Intel Core Ultra 7 165U, Intel GraphicsIntel Core Ultra 5 135H (13.5 inç), Intel Core Ultra 7 165H (15 inç), Intel Arc GraphicsBellek/ Depolama8GB, 16GB, 32GB, 64GB LPDDR5X/ 256GB, 512GB, 1TB Gen 4 SSD8GB LPDDR5, 16GB, 32GB, 64GB LPDDR5X/ 256GB, 512GB, 1TB Gen 4 SSDEkran13 inç PixelSense Flow, 2880 x 1920, 120Hz'e kadar yenileme oranı13.5 inç PixelSense, 2256 x 1504/ 15 inç PixelSense, 2496 x 1664Batarya ömrü19 saate kadar18.5 saate kadar (13.5 inç), 19 saate kadar (15 inç)BağlantıWi-Fi 6E, Bluetooth Wireless 5.3Wi-Fi 6E, Bluetooth Wireless 5.3

Peki ya siz Microsoft Surface Pro 10 ve Laptop 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Microsoft Surface Pro 10 ve Laptop 6 Yapay Zeka Özellikleriyle Geliyor - Son Dakika

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