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Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan iddialardan sonra Microsoft, sonunda ilk yapay zeka tuşlu bilgisayarını piyasaya çıkardı. Microsoft Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 for Business modellerini tanıtan şirket, işletmelerin taleplerini karşılamayı hedefleyerek daha gelişmiş bir performans sunuyor.

Teknoloji devinin yaptığı açıklamalara göre Microsoft Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6, yeni Copilot tuşuna sahip ilk Microsoft bilgisayarlar. İşte Surface Pro 10 ve Laptop 6 özellikleri ve fiyatı…

Microsoft Surface Pro 10 ve Laptop 6 yapay zeka özellikleriyle geliyor

Görünüşe göre yeni bilgisayarlar performans açısından çok daha iyi konumdalar. İşlemci tarafında Surface Pro 10 for Business modeli Intel Core Ultra 5 135U veya Intel Core Ultra 7 165U'dan gücünü alırken, Surface Laptop 6, 13.5 inç modeli için Intel Core Ultra 5 135H ve 15 inç modeli için Intel Core Ultra 7 165H seçenekleriyle bizi karşılıyor.

Ayrıca yeni cihazlar 64GB'a kadar LPDDR5X bellek desteği ve 1TB'a kadar Gen4 SSD depolama desteğiyle geliyor. İşletmeler için üretilmiş olan cihazlar Intel Arc Graphics yonga setiyle geliyor. Selefi modeline göre Surface Pro 10'un yüzde 53 daha hızlı olduğu, ve Surface Laptop 6'nın ise Laptop 5 modelinden iki kat daha hızlı olduğu iddia ediliyor.

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Gelişmiş performans, daha uzun batarya ömrü, arttırılmış güvenlik, ve daha fazlasını sunan cihazlar yapay zeka özellikleriyle öne çıkıyor. Yeni eklenen Copilot yapay zeka tuşu ile Surface Pro 10 ve Laptop 6 kullanıcıları Windows AI özelliklerine kolay erişebiliyor.

Yapay zeka tuşuna sahip ilk Microsoft bilgisayarlar Surface Pro 10 ve Laptop 6 for Business, 1,199 dolarlık fiyat etiketiyle şu anda yurt dışında ön siparişe başladı. 9 Nisan'da kargolanmaya başlayacak olan cihazların kullanıcı versiyonlarının 20 Mayıs'ta özel bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

İşte Surface Pro 10 ve Laptop 6 for Business özellikleri: