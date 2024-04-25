Teknoloji

Microsoft, Windows 10 güncelleme boyutunu önemli ölçüde azaltacağını duyurdu. Şirket, paketleme metodolojisinde yaptığı optimizasyonlarla güncellemelerin boyutunu düşürüyor. Bu da indirme süresi ve ağ bant genişliğinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Bu gelişme, 2021'de Windows 11 güncellemelerinin boyutunu yüzde 40 oranında azaltan teknolojiye dayanıyor.

Microsoft, Windows 10 güncelleme boyutunu azaltıyor

Microsoft'un duyurusuna göre, son güncellemelerde önemli bir boyut düşüşü görülüyor. Örneğin, 9 Nisan'da yayımlanan KB5036892 güncellemesi 830 MB iken, 23 Nisan'da yayımlanan KB5036979 güncellemesi 650 MB boyutunda, yani yüzde 22'lik bir düşüş söz konusu.

Bu, özellikle yavaş internet bağlantısı olan kullanıcılar için güncelleme yapmanın daha kolay hale geleceği anlamına geliyor. Microsoft'un Windows 10 güncelleme boyutunu azaltmasıyla ilgili özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Daha Küçük Güncellemeler: Microsoft, güncellemelerin boyutunu azaltarak indirme süresini ve ağ bant genişliği kullanımını optimize ediyor. Bu, özellikle yavaş internet bağlantısı olan kullanıcılar için güncellemeleri daha erişilebilir hale getiriyor.

Verimli Paketleme Metodolojisi: Microsoft, yeni paketleme metodolojisi ile güncellemelerin boyutunu önemli ölçüde azaltıyor. Örneğin, bazı güncellemelerin boyutları yüzde 20'den fazla küçültüldü.

Ağ Bant Genişliğinin Korunması: Daha küçük güncellemeler, ağ bant genişliğini koruyarak diğer çevrimiçi faaliyetlerin kesintiye uğramamasını sağlıyor. Bu, kullanıcı deneyimini artırır ve güncellemeleri daha az kesintili hale getirir.

Güncellemelerin Hızlı İndirilmesi: Güncellemelerin boyutunun küçültülmesi, indirme sürelerinin azalmasını sağlıyor. Bu da Windows 10 kullanıcılarına zaman kazandırır ve güncellemelerin daha hızlı tamamlanmasına yardımcı olur.

Windows 10 Desteğinin Sona Ermesi: Windows 10 güncellemeleri, belirli bir süre sonra sona erecek. Bu nedenle, küçük güncellemeler, kalan destek süresi boyunca kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuyor. Ancak, Windows 10 için uzun vadeli destek isteyenlerin, bu tarihten sonra Microsoft'a ödeme yapmaları gerekebilir.

Windows 10 kullanmaya devam etmek çok pahalıya mal olacak!

Bu optimizasyonlar, kullanıcıların ağ bant genişliğini korumasına yardımcı olurken, Windows 10'da güncellemelerin daha hızlı ve verimli olmasını sağlıyor. Ancak unutmayın, Windows 10'un desteği bir yıl içinde sona erecek ve bu tarihten sonra güncellemeler için Microsoft'a ödeme yapmanız gerekebilir.