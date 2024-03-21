Microsoft, Xbox Game Preview\'daki Palworld ile en büyük oynanma saati rekorunu kırdı

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Microsoft, geçtiğimiz Ocak ayının Xbox konsolları için toplam oynanma saati açısından şimdiye kadarki en büyük ay olduğunu duyurdu. Bu etkileşimin en büyük parçası ise Xbox Game Preview kapsamında erken erişimde olan Palworld'e aitti.

Palworld sayesinde Xbox, en büyük ayını geride bıraktı

Pocket Pair tarafından geliştirilen Palworld, "silahlı Pokemon" konseptiyle büyük ses getirdi. Ocak ayının ortalarında Xbox ve Windows'a özel olarak piyasaya sürülmesinden bu yana, 10 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.

İlk olarak 2021'de tanıtılan Palworld, oyuncuları özel toplar kullanarak Pals adı verilen yaratıkları yakalayabilecekleri bir dünyayla tanıştırıyor. Oyunu Pokemon'dan ayıran unsur, oyuncuların hayatta kalmak için Dostlarına, silahlarına ve işçilik becerilerine güvenerek zorlu bir ortamda gezinmeleri.

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Microsoft'a göre Palworld, Xbox Game Pass'te şimdiye kadarki en büyük üçüncü taraf yapım oldu. Oyunun alışılmadık yapısı, oyuncular arasında güçlü bir yankı uyandırmış gibi görünüyor.

Palworld aynı zamanda bağımsız geliştiricilerin Xbox platformuna yönelik artan önemini vurguluyor. Bu kapsamda Microsoft şu anda 100'den fazla ülkede 3 bin 500'den fazla bağımsız oyunu desteklediğini bildirdi.

Palworld dünya çapındaki oyuncuların ilgisini çekmeye devam ederken, farklı unsurların bir araya gelmesiyle popüler bir oyun deneyiminin ortaya çıkabileceğini kanıtlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Palworld nasıl bir oyun? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.