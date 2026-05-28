Milli Füzeler GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN Başarıyla Test Edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli hava-hava füzeleri 'GÖKDOĞAN' ve 'BOZDOĞAN'ın doğrulama sürecini başarıyla geride bıraktığını bir video paylaşımıyla duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video kliple, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava-hava füzeleri 'GÖKDOĞAN' ve 'BOZDOĞAN'ın harp başlıklı atış testlerini tam isabetle tamamladığını açıkladı. Bakan Kacır paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli hava-hava füzelerimiz harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi."

Proje mimarlarına teşekkür

Bakan Kacır, projenin mimarlarını da unutmadı ve projelerde emeği geçenlere "TÜBİTAK SAGE'mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun" ifadeleriyle teşekkür etti.

Kacır, mesajını 'MilliTeknolojiHamlesi' etiketiyle sonlandırarak, "Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çok daha güçlü yarınlara" mesajı verdi. Bakan Kacır'ın paylaştığı videoda 'GÖKDOĞAN' ve 'BOZDOĞAN'ın test anları ve füzelerin özelliklerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Son testlerin harp başlığıyla yapılmasının ardından testleri tamamlanan füzelerin seri üretim süreçleri başlıyor. - ANKARA