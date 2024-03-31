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Monster Markut M7 V6.2.4 İnceleme: RTX 5000 Ada Sınıfı Ekran Kartıyla Yüksek Performans - Son Dakika
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Teknoloji

Monster Markut M7 V6.2.4 İnceleme: RTX 5000 Ada Sınıfı Ekran Kartıyla Yüksek Performans

Monster Markut M7 V6.2.4 İnceleme: RTX 5000 Ada Sınıfı Ekran Kartıyla Yüksek Performans

Monster Markut M7 V6.2.4, RTX 5000 Ada serisi ekran kartıyla birlikte gelen bir iş istasyonu olarak tasarlanmıştır. Profesyonel kullanıcılar ve yüksek performans arayanlar için ideal olan bu bilgisayar, sağlam bir yapıya sahiptir ve MIL-STD 810G sertifikasına sahiptir. Monster Markut M7 V6.2.4, 4K UHD çözünürlüğünde 17.3 inç IPS ekran, Intel Raptor Lake Core i9 13980 HX işlemci ve 16 GB GDDR6 belleğe sahip Nvidia RTX 5000 ekran kartı gibi özellikler sunmaktadır. Ayrıca, 128 GB RAM, 3 M2 SSD yuvası, WiFi 6e ve Bluetooth 5.3 gibi bağlantı özellikleriyle donatılmıştır.

31.03.2024 23:09  Güncelleme: 23:10
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RTX 5000 Ada sınıfı ekran kartıyla beraber gelen Monster Markut M7 V6.2.4 inceleme videosuyla karşınızdayız. Hem profesyonel kullanıcılar için hem de en yüksek performansı hedefleyenler için Markut M7 bizlere neler sunuyor?

Monster Markut M7 V6.2.4 inceleme

Monster Markut M7 V6.2.4 satın almak için;

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Monster Notebook ürün gamında iş istasyonu olarak geçen Markut M7 V6.2.4, RTX 5000 Ada serisi ekran kartıyla beraber mimar, mühendis, endüstriyal tasarımcılar, 3D modelleme ya da video render işleriyle uğraşan profesyonellere hitap ediyor. Tabii en yüksek performansı isteyen normal kullanıcılar da tercih edebilirler. Biz de incelememizde bilgisayarı pek çok farklı güç gerektiren uygulamada ve oyunda test edeceğiz. Testlere geçmeden önce isterseniz Markut M7 V6.2.4 tasarım detaylarına bakalım.

MIL-STD 810G sertifikasına sahip olan bilgisayar, oldukça sağlam bir yapıda. Ömür Boyu bakım garantisi sunulan bilgisayarda ayrıca ilk 15 gün içerisinde koşulsuz iade garantisi de sunuluyor.

İlk 30 gün içerisinde 1 adet ölü piksel çıkması durumunda da birebir ekran paneli değişim hizmeti sunuluyor.

Monster Markut M7 V6.2.4 tasarım özellikleri

23mm kalınlığa, 3.3 kg ağırlığa sahip olan Monster Markut M7 V6.2.4, beyaz tek bölge aydınlatmalı bir klavye ile beraber geliyor. Daha çok mobil iş istasyonu olarak düşünebileceğimiz bilgisayar, iş bilgisayarı olduğu için de numpad'e yer verilen tam boy klavye kullanılmış.

Klavyenin sağında ve solunda hoparlör ızgaraları konumlandırılmış. Bilgisayarda 2×2 watt gücünde stereo dahili hoparlör bulunuyor.

TouchPad'in sağında ise parmak izi okuyucu bulunuyor. TPM 2.0 ile BIOS ve HDD kilidi de oluşturabiliyorsunuz. Kızılötesi destekli webcam ve parmak izi okuma ile beraber bilgisayarı güvenli bir şekilde de kullanabiliyorsunuz.

Bilgisayarın fiziksel bağlantılarına baktığımızda ise sol tarafta; Güç girişi, 2tane A tipi USB 3.2, SD Express kart girişi ve kombo 3.5mm'lik ses jackı bulunuyor.

Sağ tarafta ise; 1 adet A tipi USB 3.2 bağlantısı, 2 tane USB Type C formunda ThunderBolt 4 bağlantısı, Mini DisplayPort 1.4 bağlantısı, HDMI 2.1 ve RJ45 ethernek çıkışı bulunuyor.

Monster Markut M7 V6.2.4 ekran özellikleri

4K UHD çözünürlüğünde 17.3 inç büyüklüğünde, 144 hz yenileme hızına sahip IPS ekranla gelen bilgisayar, 1000 Nite varan parlaklık seviyesiyle dikkat çekiyor.

MiniLED teknolojisini kullanan IPS panel sayesinde renk doğruluğu avantajı da sunan bilgisayar, DCI P3 renk gamutunu ve sRGB gamutunu yüzde 100 destekliyor. HDR desteğine sahip olan ekran, 1000 nit parlaklığa HDR ve bilgisayar prizdeyken ulaşabiliyor.

Monster Markut M7 V6.2.4 özellikleri

Intel Raptor Lake Core i9 13980 HX işlemcisinden gücünü alan bilgisayar, fiziksel olarak 24 çekirdeğe sahip.

8 performans çekirdeği, 16 adet de verimlilik çekirdeğine sahip olan işlemci, hızını maksimum 5.6 GHz'e kadar çıkartabiliyor. 36 MB ön belleğe sahip olan işlemci, Intel'in en performanslı mobil işlemcilerinden.

Ekran kartı tarafında da Nvidia'nın profesyonel kullanıcılara hitap eden Ada jenerasyonu RTX 5000 kullanılıyor. Dynamic Boost ile beraber 175w'a kadar ekran kartına güç sunabilen bilgisayarda, ekran kartının standart çalışma frekansı 1575 MHz, Boost hızı ise 2190 MHz'e kadar.  Üzerinde 16 GB GDDR6 bellek bulunan ekran kartının bellek bant genişliği ise 256 bit.

DLSS 3 ve 3.5 desteği, Ray Tracing yani ışın izleme desteği başta olmak üzere pek çok yeni nesil özelliğie ek olarak AV1 kodeklerini de işleyebiliyor.

9728 CUDA çekirdeği sayesinde mimari, tasarım ve pek çok farklı zorlu işlemlerde yüksek performans sağlayabilen ekran kartı, pek çok farklı noktada başarılı bir performans sunuyor. Toplamda 250w güce kadar işlemci ve ekran kartını besleyebilen bilgisayarda ayrıca 4 fanlı ve 8 ısı iletim borusundan oluşan gelişmiş bir soğutma sistemi de kullanılmış.

Üzerinde 4 RAM slotu olan bilgisayarda 32 x 4 olmak üzere 128 GB RAM kullanılıyor. DDR5 3600 MHz hızında çalışıyor. Üzerinde toplamda 3 tane M2 SSD takma imkanı sunan bilgisayarda 1 tane Gen 5, 2 tane de Gen4 SSD takma imkanına sahip.

WiFi 6e ve Bluetooth 5.3 kablosuz bağlantılara sahip olan bilgisayarda ayrıca Killer WiFi özelliği sayesinde gereksiz paketleri ayıklayarak, yüksek hıza ihtiyaç duyan uygulamaların paketlerini ön plana çıkartıyor.

99 watt saat gücünde 4 hücreli dahili bataryaya sahip olan ürün 330w şarj aletiyle beraber kutudan çıkıyor.

Kaynak: Shiftdelete

Bilgisayar, Intel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Monster Markut M7 V6.2.4 İnceleme: RTX 5000 Ada Sınıfı Ekran Kartıyla Yüksek Performans - Son Dakika

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