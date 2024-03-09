Monster Notebook, Almanya\'da Intel ile yeni ürünlerini tanıttı

Monster Notebook, lider oyun markalarından biri olarak, Almanya'da Intel ile birlikte gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ürün ailesini tanıttı. Yüksek performans ve kaliteli ürünleriyle oyunseverlere hitap eden marka, yeni Intel Core 14. nesil işlemci mimarisine sahip ürünleri ve portföyüne eklediği ekran kartı ürünleriyle öne çıkıyor. Monster Notebook dünyaya açıldı!
Monster Notebook dünyaya açıldı! Sürpriz ürünler tanıtıldı!
Monster Notebook, Berlin'deki Avrupa'nın en büyük oyun deneyim mağazasında yeni bilgisayarlarını ve sektörde ses getirecek yeni ekran kartı ürünlerini duyurdu. Intel ile birlikte yapılan etkinlikte, yeni ürünlere dair detaylı bilgiler paylaşıldı.
Yüksek performans ürünleriyle tanınan Monster Notebook, kullanıcılarının beğenisine sunduğu ürünlerle oyun ekosistemini dönüştürmeye devam ediyor. Marka, Intel Core 14.nesil işlemci mimarisiyle donatılmış ve Intel Core Ultra yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilmiş ürünlerinin yanı sıra Intel ARC serisi Monster Intel Arc A770 16GB ve Monster Intel Arc A750 8GB ekran kartlarını da portföyüne eklemiş durumda.
Monster Notebook ürünleri, oyunseverlerin yanı sıra günlük kullanım ve farklı meslek gruplarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek özelliklere sahip. Yenilikçi teknoloji bilgisayarlarından ekran kartlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan marka, inovatif teknolojinin zengin özelliklerini kullanıcılarına sunuyor.
Markanın Intel Core 14. nesil ve Intel Core Ultra işlemci mimarisiyle donatılmış ürün serileri, yapay zeka teknolojisiyle yüksek performans sağlıyor. Özellikle 165Hz ekran tazeleme hızı sunan ürünler, oyunlarda daha gerçekçi ve akıcı bir deneyim sunuyor.
Ayrıca, 2024 yılı içinde piyasaya sürülecek olan ekran kartları da büyük merak uyandırıyor. Markanın Intel Arc serisi ekran kartları, Intel XeSS teknolojisiyle rekabetçi oyunlarda yüksek performans sağlarken, XMX teknolojisi sayesinde görüntü işleme sürelerini kısaltıyor. RGB ışıklandırma seçeneğiyle donatılan Monster Intel Arc A770 16GB modeli, oyun deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.
Monster Notebook Kurucu Ortağı ve CEO'su İlhan Yılmaz, inovasyonun markanın geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, kullanıcıların beklentilerine yönelik ürünler geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Ayrıca, Intel Global PC Kanal ve Grafik Kategorisinden sorumlu Genel Müdür Özlem Coday da Intel olarak Monster Notebook ile yakın çalışarak en son teknolojileri kullanıcılara sunmanın önemini vurguladı.
Son Dakika › Teknoloji › Monster Notebook, Almanya'da Intel ile yeni ürünlerini tanıttı - Son Dakika
Android 14 QPR3 beta sürümüyle birlikte yapışkan tuşlar özelliği Android'e geliyor. Bu özellik, fiziksel klavyeler için kullanıcıların düğmelere basılı tutmadan erişmelerini sağlayacak. Google, Android 14 QPR3 ile akıllı telefonlar, katlanabilir cihazlar ve tabletlerde harici klavyelere yönelik destekleri artıracak.
Gün geçtikçe yeni bir yapımın piyasaya sürüldüğü oyun dünyasında seçeneklerin bir hayli fazla olması nedeni ile oyuncu cephesinde tatlı bir kafa karışıklığı söz konusu. Tabii, son zamanlarda artış gösteren fiyatları da dikkate alarak artık tüm seçimlerimizi mantık çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Peki 2024 itibariyle en popüler PC oyunları hangileri? İşte Steam en popüler oyunlar! En popüler PC oyunları listesi – Güncel Steam ile ilgili paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanları listesini kısa bir süre önce güncelledi. Geçen haftanın en popüler oyunları listesine baktığımızdaysa zirvede herhangi bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Zira birkaç haftadır zirvede bulunan Helldivers 2 yine en üst sırada karşımıza çıkıyor. Listenin ikincisi Counter-Strike 2 oldu. Üçüncü sıradaysa Valve'ın el konsolu Steam Deck yer alıyor. Ancak markanın konsolunun oyunlarla birlikte listeye sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil. Dördüncü ise PUBG oluyor. Listenin bir sonraki sırasında ise Last Epoch karşımıza çıkıyor. Altıncı sırada Helldivers 2 – Upgrade to Super Citizen Edition bulunuyor. Steam Deck rakibi MSI Claw satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri Helldivers 2 Counter-Strike 2 Steam Deck PUBG Last Epoch HELLDIVERS™ 2 – Upgrade to Super Citizen Edition ELDEN RING Palworld Baldur's Gate 3 Call of Duty Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi oyun kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Deniz, kum, güneş demeden kilo vermek isteyenler için hazırlanan en iyi spor ve diyet uygulamaları listesi 2024 yılına spor ile girmek isteyenlere rehberlik ediyor. Evde veya spor salonunda doğru şekilde spor yapmanızı sağlayacak uygulamalar, hareketleri ekipman olmadan nasıl yapacağınızı gösteriyor ve kalori hesabı yapmanıza yardımcı oluyor. Ancak diyet listeleri kişiye özel olmalı ve uzman tarafından hazırlanmalıdır. Listede yer alan uygulamalar arasında Home Workout, 7 Minute Workout, 30 Day Fitness Challenge, Plank Workout ve Pro Fitness bulunuyor.
Güncel bir telefon kullanmak oldukça önemli. Zira gün geçtikçe teknoloji ilerliyor ve her geçen gün yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Tabi bu gelişimi yakalayabilmek için sadece yazılımı güncel bir telefon kullanmak yetmez. Uygulamaları da güncellemek gerekiyor. İşte bu yüzden Apple kullanıcıları için 'iPhone'da uygulamalar nasıl güncellenir?' rehberini hazırladık. Detaylar haberimizde…
Tesla Türkiye, Model Y için bu yıl üçüncü kez fiyat artışına gitti. İlk lansman fiyatına göre Model Y'nin fiyatı %50'den fazla arttı. Başlangıç fiyatı 1 milyon 548 bin TL olan Model Y'nin yeni fiyatı ise 2 milyon 728 bin 934 TL oldu. En üst seviye olan Tesla Model Y Performance'ı satın almak içinse en az 3 milyon 334 bin 733 TL ödemek gerekiyor.
Apple, bu yıl tanıtacağı iPhone 16 serisi için çalışmalarını tamamladı. Serinin amiral gemisi modeli olan iPhone 16 Pro tasarımı ortaya çıktı. Şirketin bu yıl kullanıcıların beğenisine sunacağı iPhone 16 serisinde Taptic Engine teknolojisini kullanacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. iPhone 16 Pro Max modeli 6.9 inç ekranla gelecek. iPhone 16 Pro'nun 5X tetraprism telefoto kameraya sahip olması bekleniyor.
Trakya Üniversitesi heyeti, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret etti. Ziyarette Balkanlar misyon ve vizyonu doğrultusunda Trakya Üniversitesinin faaliyetleri ve iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca Balkan Üniversiteler Birliği hakkında da bilgi verildi.
MSI, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken Intel işlemcili taşınabilir oyun konsolu MSI Claw'u tanıttı. Farklı modellerle çeşitli ihtiyaçlara hitap eden bu cihaz, Steam Deck'in egemenliğine meydan okuyor. MSI Claw, Windows 11 işletim sistemi, şık siyah tasarım, Intel Arc grafikler, 16GB RAM ve dokunmatik ekran gibi özellikler sunuyor. Bu yeni adım, taşınabilir oyun cihazları pazarını canlandırırken, oyun tutkunlarının heyecanını artırıyor.
Premium abonelik sistemiyle birlikte daha uzun gönderi paylaşma imkanı sunan X (Twitter), makale özelliği ile blog platformlarına rakip olmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar, X'te uzun ve detaylı yazı paylaşabilecek. Premium kullanıcılar, web sitesinde yer alan kenar çubuğunda Makaleler'i seçerek Makale oluşturucuyu açabilecek. Makaleler, benzersiz bir simgeye ve düzene sahip oldukları için makaleler benzersiz bir şekilde ayırt edilebilir olacaktır.
Sizin düşünceleriniz neler ?