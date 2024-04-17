Telefon işinde eski günlerine dönmek için yoğun mesai harcayan Motorola, kısa bir süre önce teknik özellikleri ve özellikle fiyatıyla dikkat çeken Edge 50 Fusion modelini vitrine çıkardı. Peki telefon neler sunuyor? İşte Motorola Edge 50 Fusion özellikleri ve fiyatı!
Motorola Edge 50 Fusion özellikleri
Motorola Edge 50 Fusion'un teknik özellikleri satıldığı pazarlara göre değişkenlik gösterecek. Burada Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da satışa çıkacak varyantın Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemciden beslenmesinin yanı sıra FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik P-OLED bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacağı belirtiliyor.
Öte yandan Latin Amerika'da piyasaya sürülen versiyonu ise Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yongasıyla gelecek. Bunun yanı sıra 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ sunan 6,7 inçlik P-OLED bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun geri kalan teknik özellikleri ise pazar farketmeksizin tamamen aynı olacak.
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Motorola Edge 50 Fusion fiyatı Edge 50 Fusion, 349 euro fiyat etiketiyle Avrupa'da satışta. Cihaz; orman Mavisi, Sıcak Pembe ve Marshmallow Mavisi gibi renk seçenekleriyle satın alınabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Motorola Edge 50 Fusion Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Honda'nın yeni nesil Ye serisi modelleri, Çin pazarı için özel olarak geliştirildi ve ilk etapta sadece burada satışa sunulacak. Ye P7 ve Ye S7 adlı elektrik SUV modelleri, farklı tasarımlara sahip olsa da, Çin'de iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. Ayrıca GT modeli, sportif tasarımıyla gençlere hitap edecek şekilde tasarlandı. 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Ye serisi, Honda'nın Çin pazarındaki satış performansını gösterecek. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg T10X, Trabzon'da bir trafik kazasına karıştı. Kazada Togg ve Mercedes çarpışırken, Togg'un dayanıklılığı dikkat çekti. Her iki araç da büyük hasar almadı ve kazada yaralanan olmadı. SteamDB'nin güncellediği verilere göre, Counter-Strike 2 en popüler oyun olarak öne çıkıyor. İkinci sırada PUBG: BATTLEGROUNDS yer alırken, üçüncü sırada Helldivers 2 bulunuyor. Steam Deck ise dördüncü sırada yer alıyor. RimWorld, RimWorld - Anomaly ve Apex Legends ise diğer popüler oyunlar arasında yer alıyor. Akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen en iyi mobil uygulamalar ile daha da işlevsel hale geliyor. ChatGPT, Ahali, Duolingo, Tureng ve PhotoMath en iyi mobil uygulamalar arasında yer alıyor. Çin'in Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonu fırlatma alanına nakledildi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, fırlatma öncesinde çeşitli işlev kontrolleri ve ortak testler yapılacak. Ajans, uzay aracının yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacağını belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kendi oluşturduğu en şiddetli yağışlar sonrasında büyük bir kaos yaşadı. Ülke, genellikle kavurucu sıcaklara sahipken, yer altı suyu sağlamak için bulut aşılama tekniği kullanıyor. Bu teknikte uçaklar bulutlara tuz patlayıcıları sıkarak yağmur oluşumunu hızlandırıyor. Ancak, bu teknik sonrası yaşanan felaket selin, bulut aşılamanın bir sonucu olabileceği şüphelerini gündeme getirdi. Bilim, teknoloji ve dünya ile ilgili videolarıyla bilinen Türk YouTube Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilmişti. Birkaç gün geçmesinin ardından Çenet, hesabı geri almıştı. Ancak kısa süre önce ne yazık ki yine hacklendi. Bilgisayar korsanları, Ruhi Çenet YouTube kanalında Telegram CEO'su Pavel Durov ile yapılan bir röportajı canlı şekilde yayınlıyor ve kullanıcıları hediye kazanmak için QR kodu taratmaya çağırıyor. Ancak bu canlı yayın gerçek değil ve izleyicilere hediye verilmeyecek. Bilgisayar korsanları, izleyenleri kandırmaya çalışıyor. Google, Android kullanıcıları için Play Store üzerinden yapılan alışverişlerde biyometrik doğrulama özelliğini eklediğini duyurdu. Bu güncelleme, kullanıcıların parmak izi veya yüz tanıma sistemleri aracılığıyla kimliklerini doğrulamalarını sağlayarak güvenliklerini artırıyor. Kullanıcılar, satın alma işlemi gerçekleştirdiklerinde biyometrik doğrulama istemiyle karşılaşacaklar. Bu özellik, tüm uygulamalar tarafından desteklenmeyebilir ancak dijital alışveriş güvenliğine yönelik endişeleri olan kullanıcılar için önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor. BYD, Çin'de düzenlediği bir konferansta Fang Cheng Bao markası altında iki yeni SUV modeli ve bir elektrikli spor otomobil konseptini tanıttı. Super 9 konsepti, yüksek performanslı bir elektrikli araç olarak tasarlandı ve önümüzdeki hafta Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Bao 3 ve Bao 8 modelleri hakkında detaylı bilgi verilmezken, bu modellerin de Çin'de düzenlenecek fuar kapsamında tanıtılması bekleniyor. Xiaomi'nin fiyat performans odaklı akıllı telefonu POCO F6 Pro için geri sayım başladı. Model, 5000 mAh pil, Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ve Redmi K70 modelinin teknik özelliklerine sahip olması bekleniyor. Resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmasa da selefinin tanıtım takvimine benzer bir süreç bekleniyor. Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, T3x 5G modelinin tasarımını ve özelliklerini paylaştı. Cihazın dairesel kamera kurulumu, 6,000 mAh batarya ve ince çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama ve Snapdragon 6 Gen 1 işlemci gibi özelliklere sahip olacak olan vivo T3x 5G'nin fiyatı ise 179 dolar olarak tahmin ediliyor.
ÖzellikMotorola Edge 50 FusionİşlemciSnapdragon 7s Gen 2 (Avrupa, Orta Doğu, Afrika)/ Snapdragon 6 Gen 1 (Latin Amerika)Ekran6,7 inç P-OLED, FHD+ çözünürlük, 144Hz (Avrupa, Orta Doğu, Afrika)/ 120Hz (Latin Amerika) yenileme hızıRAM8 GB, 12 GBDepolama128 GB, 256 GB, 512 GB Kamera (Arka)50 MP (Sony LYT-700C, OIS destekli birincil kamera), 13 MP ultra geniş, makro lensKamera (Ön)32 MPBatarya5.000mAh, 68W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 14 (Hello UX arayüzüyle)Diğer ÖzelliklerAI destekli duvar kağıtları, Lenovo PC'lerle süreklilik için Smart Connect, IP68 su ve toza dayanıklılık, Pantone onaylı ekran ve kameraRenk SeçenekleriSıcak Pembe, Orman Mavisi, Marshmallow Mavisi gibi tonlarFiyat (Avrupa)349 Euro
Motorola Edge 50 Fusion fiyatı
Edge 50 Fusion, 349 euro fiyat etiketiyle Avrupa'da satışta. Cihaz; orman Mavisi, Sıcak Pembe ve Marshmallow Mavisi gibi renk seçenekleriyle satın alınabilir.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Motorola Edge 50 Fusion Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Honda'nın yeni nesil Ye serisi modelleri, Çin pazarı için özel olarak geliştirildi ve ilk etapta sadece burada satışa sunulacak. Ye P7 ve Ye S7 adlı elektrik SUV modelleri, farklı tasarımlara sahip olsa da, Çin'de iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. Ayrıca GT modeli, sportif tasarımıyla gençlere hitap edecek şekilde tasarlandı. 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Ye serisi, Honda'nın Çin pazarındaki satış performansını gösterecek.
Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg T10X, Trabzon'da bir trafik kazasına karıştı. Kazada Togg ve Mercedes çarpışırken, Togg'un dayanıklılığı dikkat çekti. Her iki araç da büyük hasar almadı ve kazada yaralanan olmadı.
SteamDB'nin güncellediği verilere göre, Counter-Strike 2 en popüler oyun olarak öne çıkıyor. İkinci sırada PUBG: BATTLEGROUNDS yer alırken, üçüncü sırada Helldivers 2 bulunuyor. Steam Deck ise dördüncü sırada yer alıyor. RimWorld, RimWorld - Anomaly ve Apex Legends ise diğer popüler oyunlar arasında yer alıyor.
Akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen en iyi mobil uygulamalar ile daha da işlevsel hale geliyor. ChatGPT, Ahali, Duolingo, Tureng ve PhotoMath en iyi mobil uygulamalar arasında yer alıyor.
Çin'in Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonu fırlatma alanına nakledildi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, fırlatma öncesinde çeşitli işlev kontrolleri ve ortak testler yapılacak. Ajans, uzay aracının yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacağını belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kendi oluşturduğu en şiddetli yağışlar sonrasında büyük bir kaos yaşadı. Ülke, genellikle kavurucu sıcaklara sahipken, yer altı suyu sağlamak için bulut aşılama tekniği kullanıyor. Bu teknikte uçaklar bulutlara tuz patlayıcıları sıkarak yağmur oluşumunu hızlandırıyor. Ancak, bu teknik sonrası yaşanan felaket selin, bulut aşılamanın bir sonucu olabileceği şüphelerini gündeme getirdi.
Bilim, teknoloji ve dünya ile ilgili videolarıyla bilinen Türk YouTube Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilmişti. Birkaç gün geçmesinin ardından Çenet, hesabı geri almıştı. Ancak kısa süre önce ne yazık ki yine hacklendi. Bilgisayar korsanları, Ruhi Çenet YouTube kanalında Telegram CEO'su Pavel Durov ile yapılan bir röportajı canlı şekilde yayınlıyor ve kullanıcıları hediye kazanmak için QR kodu taratmaya çağırıyor. Ancak bu canlı yayın gerçek değil ve izleyicilere hediye verilmeyecek. Bilgisayar korsanları, izleyenleri kandırmaya çalışıyor.
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