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Telefon işinde eski günlerine dönmek için yoğun mesai harcayan Motorola, kısa bir süre önce teknik özellikleri ve özellikle fiyatıyla dikkat çeken Edge 50 Fusion modelini vitrine çıkardı. Peki telefon neler sunuyor? İşte Motorola Edge 50 Fusion özellikleri ve fiyatı!

Motorola Edge 50 Fusion özellikleri

Motorola Edge 50 Fusion'un teknik özellikleri satıldığı pazarlara göre değişkenlik gösterecek. Burada Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da satışa çıkacak varyantın Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemciden beslenmesinin yanı sıra FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik P-OLED bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacağı belirtiliyor.

Öte yandan Latin Amerika'da piyasaya sürülen versiyonu ise Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yongasıyla gelecek. Bunun yanı sıra 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ sunan 6,7 inçlik P-OLED bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun geri kalan teknik özellikleri ise pazar farketmeksizin tamamen aynı olacak.

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