Motorola Edge 50 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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Teknoloji

Motorola Edge 50 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Motorola Edge 50 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Motorola, Pantone sertifikalı kameraya sahip olan ilk telefonu Edge 50 Pro'yu tanıttı. Telefon, daha doğru renk tonları ve bazı premium ekstralarla geliyor. İşte Motorola Edge 50 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

03.04.2024 23:12
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Uzun zamandır Motorola'nın Edge 50 serisini duyurması bekleniyordu. Bugün marka tarafından yapılan duyurularla birlikte Pantone sertifikalı kameraya sahip olan ilk telefon Motorola Edge 50 Pro tanıtıldı. Açıklamalara göre Motorola'nın en yeni telefonu daha doğru cilt tonları yansıtıyor ve bazı premium ekstralarla geliyor. İşte Motorola Edge 50 Pro özellikleri ve fiyatı…

Motorola Edge 50 Pro, daha doğru renk tonları gösteriyor

Motorola Edge serisi, dünya genelinde iPhone ve Galaxy modellerine rakip olacak özelliklerle tanıtılıyor ve pazarlanıyor. En son tanıtılan Edge 50 Pro modelinde de marka, Pantone kameralı sertifikalı ilk telefonu üreterek bir dikkat çekmeyi başardı. Pantone sertifikası sayesinde daha doğru renkleri ve cilt tonları yansıtmayı başaran telefon, daha iyi sonuçlar sunuyor.

Motorola Edge 50 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Marka yaptığı açıklamalarda, "Pantone Onaylı her cihaz, gerçek dünyadaki tüm Pantone renklerini simüle ederek Pantone'un değerlendirme ve derecelendirme kriterlerini karşıladı," dedi. Ekran için de aynı sertifikayı alan Motorola Edge 50 Pro, kameraya ek olarak ekran tarafında da daha canlı ve doğru renk tonları sunuyor.

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Şimdi gelin telefonun Motorola Edge 40 Pro'ya kıyasla pek gelişmemiş özelliklerinden bahsedelim. İşlemci tarafında orta-seviye Snapdragon 7 Gen 3 yonga setine sahip cihaz, 8GB bellek ile geliyor. Geçen sene tanıtılan Edge 40 Pro modelinde 12GB bellek ile bizi karşılayan marka, yeni modelde bellek miktarını düşürerek kullanıcıları merakta bırakmayı başardı.

Motorola Edge 50 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Android 14 sistemi üzerinde çalışan Edge 50 Pro, 125W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 4,500 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. Hindistan'da satışa çıkan Motorola Edge 50 Pro, 8GB/256GB modeli için 383 dolarlık fiyat etiketine sahipken, 12GB/256GB versiyonunu 431 dolardan satışa çıkardı.

İşte Motorola Edge 50 Pro özellikleri:

ÖzelliklerDeğerlerİşlemciSnapdragon 7 Gen 3 RAM8GB/ 12GBEkran6.7 inç 1.5K kavisli OLED ekran (144Hz yenileme hızı, 2,000 nit maksimum parlaklık)Pil Kapasitesi4,500mAh, 125W kablolu şarj veya 50W kablosuz şarjDepolama256GBGövde MalzemesiMetal çerçeve, vegan deri arka kaplamaSu ve Toz DayanıklılığıIP68Arka Kameralar50 Megapiksel f/1.4 ana kamera, 10 Megapiksel 3x telefoto lens, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera50 Megapiksel f/1.9 selfie kamerası, otofokusYazılım Android 14

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Motorola Edge 50 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motorola Edge 50 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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