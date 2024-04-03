Uzun zamandır Motorola'nın Edge 50 serisini duyurması bekleniyordu. Bugün marka tarafından yapılan duyurularla birlikte Pantone sertifikalı kameraya sahip olan ilk telefon Motorola Edge 50 Pro tanıtıldı. Açıklamalara göre Motorola'nın en yeni telefonu daha doğru cilt tonları yansıtıyor ve bazı premium ekstralarla geliyor. İşte Motorola Edge 50 Pro özellikleri ve fiyatı…
Motorola Edge 50 Pro, daha doğru renk tonları gösteriyor
Motorola Edge serisi, dünya genelinde iPhone ve Galaxy modellerine rakip olacak özelliklerle tanıtılıyor ve pazarlanıyor. En son tanıtılan Edge 50 Pro modelinde de marka, Pantone kameralı sertifikalı ilk telefonu üreterek bir dikkat çekmeyi başardı. Pantone sertifikası sayesinde daha doğru renkleri ve cilt tonları yansıtmayı başaran telefon, daha iyi sonuçlar sunuyor.
Marka yaptığı açıklamalarda, "Pantone Onaylı her cihaz, gerçek dünyadaki tüm Pantone renklerini simüle ederek Pantone'un değerlendirme ve derecelendirme kriterlerini karşıladı," dedi. Ekran için de aynı sertifikayı alan Motorola Edge 50 Pro, kameraya ek olarak ekran tarafında da daha canlı ve doğru renk tonları sunuyor.
Motorola Edge 50 Fusion resmi görselleri sızdırıldı!
Şimdi gelin telefonun Motorola Edge 40 Pro'ya kıyasla pek gelişmemiş özelliklerinden bahsedelim. İşlemci tarafında orta-seviye Snapdragon 7 Gen 3 yonga setine sahip cihaz, 8GB bellek ile geliyor. Geçen sene tanıtılan Edge 40 Pro modelinde 12GB bellek ile bizi karşılayan marka, yeni modelde bellek miktarını düşürerek kullanıcıları merakta bırakmayı başardı.
Android 14 sistemi üzerinde çalışan Edge 50 Pro, 125W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 4,500 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. Hindistan'da satışa çıkan Motorola Edge 50 Pro, 8GB/256GB modeli için 383 dolarlık fiyat etiketine sahipken, 12GB/256GB versiyonunu 431 dolardan satışa çıkardı.
İşte Motorola Edge 50 Pro özellikleri:
Son Dakika › Teknoloji › Motorola Edge 50 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika OnePlus, telefon sektöründe geliştirdiği yapay zeka özelliği AI Eraser ile fotoğraf düzenleme konusunda önemli bir adım attı. OnePlus kullanıcıları, istenmeyen öğeleri kolayca kaldırabilecek ve fotoğrafları sorunsuz bir şekilde düzenleyebilecekler. Dünyaca ünlü motor üreticisi General Electric, marka ismini değiştirerek uzay çağına göz kırptı. Yeni ismi GE Aerospace olan firma, gelecekteki projelerine dikkat çekiyor. General Electric'in yeni isim hamlesiyle uzay çağı için hazırlandığı ve büyük projelerin geleceği mesajı veriliyor. Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ), Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve Burgbad AG ile yeşil hidrojenin seramik üretiminde kullanımını araştırmak için bir projeye başladı. Proje kapsamında, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin üretim tesislerinde güneş enerjisi santralleri aracılığıyla yeşil hidrojen üretilecek ve seramik üretiminde kullanılacak. Oyun dünyasındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. SteamDB'nin güncellediği verilere göre, Counter-Strike 2 liderliği geri aldı ve en popüler PC oyunu oldu. Helldivers 2 ikinci sırada yer alırken, Apex Legends üçüncü sıraya yerleşti. Forbes'in 2024 yılı için açıkladığı dünyanın en zengin insanları listesinde Türkiye'den de birkaç isim yer aldı. Murat Ülker, 5.1 milyar dolar net servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı oldu. İşte Türkiye'nin en zenginleri ve sıralamaları... Realme GT Neo 6 SE modeli için geri sayım başladı. Cihazın fiyat performans unsurlarına sahip olacağı belirtilirken, batarya özellikleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Tasarımı, özellikleri ve tanıtım tarihi hakkında bilgiler veriliyor. Tayvan'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonucunda TSMC'nin bazı fabrikalarında üretim durduruldu. Bu durum küresel yarı iletken pazarında tedarik problemlerine yol açabilir. YouTube, izleyicilerin uzun içerikleri taramak zorunda kalmayacağı bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin sunacağı yenilik sayesinde videoların önemli bölümleri zaman çizelgesinde gösterilecek. "Önemli Anlar" adlı bu özellik ile her videodaki sadece önemli kısımlara atlayabileceksiniz. Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kenti, enerji tasarrufu ve karbon azaltma teknolojileri konusunda araştırma yeteneğini geliştirerek otomobil sektörünü yükseltmeyi amaçlıyor. Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgi verildi.
ÖzelliklerDeğerlerİşlemciSnapdragon 7 Gen 3 RAM8GB/ 12GBEkran6.7 inç 1.5K kavisli OLED ekran (144Hz yenileme hızı, 2,000 nit maksimum parlaklık)Pil Kapasitesi4,500mAh, 125W kablolu şarj veya 50W kablosuz şarjDepolama256GBGövde MalzemesiMetal çerçeve, vegan deri arka kaplamaSu ve Toz DayanıklılığıIP68Arka Kameralar50 Megapiksel f/1.4 ana kamera, 10 Megapiksel 3x telefoto lens, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera50 Megapiksel f/1.9 selfie kamerası, otofokusYazılım Android 14
Son Dakika › Teknoloji › Motorola Edge 50 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
OnePlus, telefon sektöründe geliştirdiği yapay zeka özelliği AI Eraser ile fotoğraf düzenleme konusunda önemli bir adım attı. OnePlus kullanıcıları, istenmeyen öğeleri kolayca kaldırabilecek ve fotoğrafları sorunsuz bir şekilde düzenleyebilecekler.
Dünyaca ünlü motor üreticisi General Electric, marka ismini değiştirerek uzay çağına göz kırptı. Yeni ismi GE Aerospace olan firma, gelecekteki projelerine dikkat çekiyor. General Electric'in yeni isim hamlesiyle uzay çağı için hazırlandığı ve büyük projelerin geleceği mesajı veriliyor.
Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ), Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve Burgbad AG ile yeşil hidrojenin seramik üretiminde kullanımını araştırmak için bir projeye başladı. Proje kapsamında, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin üretim tesislerinde güneş enerjisi santralleri aracılığıyla yeşil hidrojen üretilecek ve seramik üretiminde kullanılacak.
Oyun dünyasındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. SteamDB'nin güncellediği verilere göre, Counter-Strike 2 liderliği geri aldı ve en popüler PC oyunu oldu. Helldivers 2 ikinci sırada yer alırken, Apex Legends üçüncü sıraya yerleşti.
Forbes'in 2024 yılı için açıkladığı dünyanın en zengin insanları listesinde Türkiye'den de birkaç isim yer aldı. Murat Ülker, 5.1 milyar dolar net servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı oldu. İşte Türkiye'nin en zenginleri ve sıralamaları...
Realme GT Neo 6 SE modeli için geri sayım başladı. Cihazın fiyat performans unsurlarına sahip olacağı belirtilirken, batarya özellikleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Tasarımı, özellikleri ve tanıtım tarihi hakkında bilgiler veriliyor.
Tayvan'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonucunda TSMC'nin bazı fabrikalarında üretim durduruldu. Bu durum küresel yarı iletken pazarında tedarik problemlerine yol açabilir.
YouTube, izleyicilerin uzun içerikleri taramak zorunda kalmayacağı bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin sunacağı yenilik sayesinde videoların önemli bölümleri zaman çizelgesinde gösterilecek. "Önemli Anlar" adlı bu özellik ile her videodaki sadece önemli kısımlara atlayabileceksiniz.
Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kenti, enerji tasarrufu ve karbon azaltma teknolojileri konusunda araştırma yeteneğini geliştirerek otomobil sektörünü yükseltmeyi amaçlıyor.
Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgi verildi.
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