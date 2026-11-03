MSKÜ'lü öğretim elemanının şirketine Bakanlıktan Teknogirişim Rozeti verildi - Son Dakika
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MSKÜ'lü öğretim elemanının şirketine Bakanlıktan Teknogirişim Rozeti verildi

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MSKÜ\'lü öğretim elemanının şirketine Bakanlıktan Teknogirişim Rozeti verildi
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MSKÜ Fethiye Ziraat Fakültesi öğretim elemanı Anıl Berke Yılmaz'ın kurucusu olduğu Insector ABY, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknogirişim Rozeti'ni almaya hak kazandı. Şirket, tarımda kimyasal mücadeleye alternatif faydalı böcek ve avcı akar çalışmaları yürütüyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Anıl Berke Yılmaz'ın kurucusu olduğu Insector ABY Ar-Ge şirketi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknogirişim Rozeti'ni almaya hak kazandı.

Teknoloji ve yenilik odaklı, ölçeklenebilir iş modellerine sahip girişimlere verilen Teknogirişim Rozeti, girişimlerin teknolojik yetkinliklerinin ve yenilikçi faaliyetlerinin resmi olarak tanınması açısından önem taşıyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1512 Bireysel Genç Girişim Programı desteğiyle kurulan ve Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde faaliyet gösteren şirket, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1507 Programı kapsamında yürüttüğü projeyle araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Tarımsal üretimde kimyasal mücadeleye alternatif çözümler geliştirmeyi hedefleyen girişim; faydalı böceklerin ve avcı akarların geliştirilmesi, üretimi ve biyolojik mücadelede kullanımına yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda bilimsel bilgi birikimini tarımsal üretimde uygulanabilir teknolojilere dönüştürmeyi amaçlıyor.

Elde edilen bu başarı; sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve MSKÜ'nün araştırma-geliştirme ve yenilikçilik kapasitesinin desteklenmesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: İHA
Berke YılmazTeknolojiFethiyeEğitimSon Dakika

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