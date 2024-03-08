YouTube ve sosyal medyada yaptığı dizi eleştiri videolarıyla gülmekten kırdıran Murat Soner'in telefonunda ne var?
Murat Soner'in telefonunda ne var?
Murat Soner, Türkiye'de popüler bir YouTube içerik üreticisi ve dizi/film eleştirmeni olarak tanınıyor. Özellikle Türk dizilerinin mantıksal hataları ve anlamsızlıkları üzerine yaptığı esprili eleştirilerle geniş bir izleyici kitlesine sahip. Samsun kökenli olan Soner, İstanbul'da doğmuş ve burada yaşıyor, ayrıca evli ve bir kız çocuğu babasıdır.
Soner'in medya kariyeri oldukça geniş ki uzun yıllar radyo programcılığı ve seslendirme alanlarında çalışmış. Bu süreçte birçok farklı radyo istasyonunda görev almış ve kendini bu alanda kanıtlamış. Ayrıca TRT Okul'da "Medyada Sağlık" ve "Anne & Çocuk" gibi programlara dış ses olarak katkıda bulunmuştur.
YouTube'daki içerikleriyle daha geniş kitlelere ulaşan Soner, özellikle Türk televizyon dizileri üzerine yaptığı eleştirilerle tanınıyor. Bu eleştirileri yaparken izleyicileri eğlendirme amacını gütmekte ve sık sık gülme krizlerine sebep olduğunu da belirtelim. YouTube kanalındaki içerikleri genellikle dizi/film eleştirileri, güncel konular ve zaman zaman kişisel vloglar şeklinde. Soner'in YouTube'daki başarısı ve etkisi, onu Türkiye'nin en dikkat çeken dijital medya kişilikleri arasına soktu.
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotu, robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından tasarlanarak seslendirildi. Şebinkarahisar Kaymakamı, Suşehri Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer ilgililer konseri izledi.
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Microsoft, Windows 11 için yayınladığı güncelleme sonrası kullanıcıların kilit ekranında reklam göstermeye başladı. Kullanıcıların tepkileri üzerine firma geri adım attı. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilere göre, güncellemeyle birlikte bilgisayarın dosya dizinine QR kodu içeren bir resim eklenmiş. Microsoft'un bu hamlesi kullanıcıların reklamı nasıl karşılayacağını ölçmek amacıyla yapıldığı düşünülüyor.
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X platformu, geçtiğimiz günlerde yazı uzunluğu hakkında getirdiği yeni güncellemeyle gündem oldu. Premium Plus üyelerine sunulan özellikle, kullanıcıların platformda aktif olduğu sürenin artması hedefleniyor. Yeni özellikle birlikte metin düzenleme seçenekleri de aktif hale geliyor ve diğer sosyal medya uygulamaları için de örnek teşkil ediyor. Ancak, bu karar kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Sizce X'in uyguladığı strateji doğru mu?
vivo, yeni katlanabilir modeli X Fold 3 için geri sayımda. Şirketin tanıtım afişlerinde cihazın özellikleri ve tasarımı görüldü. X Fold 3, Samsung E7 AMOLED ana ekran, çift ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve IPX8 dayanıklılık derecesine sahip olacak. Pro modeli Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle gelecek ve fotoğraf çekimlerinde flaş devrini kapatıyor. Cihazın başlangıç fiyatı 1113 dolar olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk kanalında yaptığı açıklamalarda, kira sözleşmelerinin artık e-devlet üzerinden yapılacağını duyurdu. Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında da yeni POS cihazlarının kullanılacağını belirtti.
Dijitalleşmeyle birlikte gelen siber güvenlik sorunları bu alanda uzman iş gücüne olan ihtiyacı artırıyor. She4Cyber projesi, siber güvenlikte kadının gücünü artırmak, cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve kadınları güçlendirmek için önemli bir adım atıyor. Proje, yüz yüze eğitimlerle kadınların siber güvenlik alanındaki yetkinliklerini artırmayı, bilgilerini geliştirmeyi ve mentorlarla tanışma fırsatı sunmayı hedefliyor. ABD İstanbul Başkonsolosluğu, Kadir Has Üniversitesi, Akbank, Sisters Lab, The Diana Initiative ve Marjinal Porter Novelli gibi önemli paydaşların destekleriyle gerçekleştirilen proje, kadınların siber güvenlik sektöründeki sayılarını artırmak için finansal destek arayışını sürdüreceğini belirtiyor.
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