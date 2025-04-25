NASA, uzayda ilk kez tek başına dolaşan kara delik keşfetti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) bilim insanları, Samanyolu galaksisinde ilk kez tek başına dolaşan bir kara delik görüntüledi.

ARKASINDAKİ YILDIZDAN GELEN IŞIĞI GEÇİCİ ÇARPITIYOR

Yaklaşık 7.1 Güneş kütlesine sahip olan ve 4 bin 958 ışık yılı uzaklıkta bulunan kara deliğin, uzayda saniyede 51 kilometre hızla hareket ettiği bildirildi. Genellikle kara delikler, yörüngelerinde dönen yıldızlar ya da diğer kara deliklerle tespit ediliyor. Ancak bu nesne, 'kütleçekimsel mikromercekleme' adı verilen bir yöntemle, arkasındaki bir yıldızdan gelen ışığı geçici olarak çarpıttığı fark edildi.

16 FARKLI TELESKOPTAN FOTOMETRİ VERİLERİ TOPLANDI

İlk olarak 2011 yılında Optik Yer çekimsel Mercek Deneyi (OGLE) ve Astrofizikte Mikro Mercek Gözlemleri (MOA) projeleri kapsamında tespit edilen olay, detaylı biçimde analiz edildi. Hubble Uzay Teleskobu, yıldız ışığındaki sapmayı ölçmek amacıyla 6 yıl boyunca 8 ayrı gözlem gerçekleştirdi ve 16 farklı teleskoptan fotometri verileri toplandı. Araştırmacılar keşifle ilgili, "Hubble gözlemleri ve güncellenmiş fotometrinin eklenmesiyle yaptığımız revize edilmiş analiz, daha yüksek doğruluk oranına sahip ancak önceki ölçümlerimizle ve merceğin yıldız kütleli bir kara delik olduğu sonucumuzla tutarlı sonuçlara ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

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Keşfin, tek başına hareket ettiği doğrulanan ilk kara delik olduğu belirtilse de evrende benzer kara deliklerin de bulunabileceği kaydedildi.