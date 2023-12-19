NASA\'nın gizemli kutusu iki aydır açılamıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'ya ait olan bir uzay aracı, geçtiğimiz aylarda birçok örnek ile Dünya'ya dönüş yaptı. Bunun üzerine bilim dünyası çok önemli bilgilere sahip olduğu düşünülen örneklerin yer aldığı kutunun açılmasını bekledi. Ancak NASA gizemli kutu için iki aydır bekliyor. Bu da merakları artırdı. İşte detaylar!

NASA, kutuyu teknik aksaklık nedeniyle iki aydır açamıyor!

NASA 'ya ait olan bir uzay aracı, eylül ayında Bennu asteroidini ziyaret etti. Dünya'ya çarpma tehlikesi olan bu asteroidden kaya ve toz örnekleri aldı. Bu örneklerin toplanması için ise 1 milyar 15 milyon dolar harcadı. Tüm bunlar üzerine dikkatler uzay aracından gelen örneklere çevrildi.

Ancak örneklerin yer aldığı kutunun bir türlü açılamadığı belirtildi. Öte yandan NASA'nın kaya ve tozun büyük kısmının yer aldığı TAGSAM başlığını açmak için yöntem değiştirdiği de ortaya çıktı. Kutunun neden açılmama nedeni de belli oldu.

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Belirtilene göre kutunun açılmama nedeni teknik bir sorundan kaynaklanıyor. İki ayın sonucunda ise NASA ekibi, 70.3 gram kaya ve toza erişim sağladı. Uzay ajansına göre bu durum çok da kötü değil. Çünkü hedef 60 gram elde etmekti.

Bennu asteroidi de diğer asteroidler gibi Güneş Sistemi'nin bir kalıntısı olarak yer alıyor. Bununla birlikte mineralleri ve kimyası bakımından 4,5 milyar yıl önceki oluşumdun neredeyse hiçbir değişiklik göstermedi. Bu bakımdan da NASA kutu yoluyla elde ettiği verilerin bilim dünyasında önemli sonuçları ortaya çıkaracağını düşünüyor.

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