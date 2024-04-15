Netflix, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yayın tarihini açıkladı

Samsung, Teksas'taki çip üretim tesisleri için 6.4 milyar dolarlık ABD fon desteği alacak

Samsung, ABD'nin Teksas eyaletindeki çip üretim tesislerini genişletmek için ABD hükümetinden 6.4 milyar dolarlık doğrudan fon alacak. Bu finansman, U.S. CHIPS ve Science Act kapsamında sağlanacak ve Samsung'un Taylor, Teksas'ta kurmayı planladığı yeni çip üretim merkezi ile Austin'deki mevcut tesisinin genişletilmesine yönelik olacak. Samsung, bu fonları Teksas'taki tesislerine yapmayı planladığı 44 milyar dolarlık toplam yatırımın bir parçası olarak kullanacak. Şirket, Hazine Bakanlığı'ndan yatırım harcamalarının yüzde 25'ine kadarını kapsayacak bir yatırım vergisi kredisi talep edecek. Bu yatırımlar, Teksas'ta gelişmiş çiplerin geliştirilmesi ve üretilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bir ileri paketleme tesisi kurulmasını içerecek. Samsung'un bu yatırımlarıyla, ABD'nin dünya genelindeki ileri lojik çipler üretimindeki payının bu on yılın sonuna kadar yüzde 20'ye ulaşması bekleniyor. Samsung Device Solutions Division'ın başkanı ve CEO'su Kye Hyun Kyung, bu genişlemeyle ABD'yi küresel bir yarı iletken üretim destinasyonu olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, ABD müşterilerinden gelecek talepleri karşılamak üzere tesislerin yapay zeka çipleri gibi gelecekteki ürünler için en yeni süreç teknolojileriyle donatılacağını ifade etti. Bu stratejik hamle, Samsung'un ABD'deki yarı iletken ekosistemini güçlendirme ve küresel pazarda rekabetçi kalma çabalarını gösteriyor. Aynı zamanda, ABD'nin yarı iletken arz zinciri güvenliğini ilerletme yönündeki çabalarına da önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.