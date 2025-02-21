Netflix, Meksika\'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak

Teknoloji

Elon Musk\'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak

Netflix'in eş üst yöneticisi (CEO) Ted Sarandos, Meksika'ya 4 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıkladı. Sarandos, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Mexico City'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

ÜLKEDEKİ EKONOMİK ETKİSİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Buradaki konuşmasında Meksika'nın şirket için öneminden bahseden Sarandos, Netflix yapımlarının ülkedeki ekonomik etkisine dikkati çekti.

"CANLI VE MÜREFFEH BİR MEKSİKA VİZYONU"

Sarandos, Sheinbaum'un "büyüme ve fırsatlarla dolu, canlı ve müreffeh bir Meksika vizyonunu" paylaştıklarını vurguladı. Bunun bir parçası olmak istediklerini dile getiren Sarandos, "Netflix'in önümüzdeki 4 yıl içinde Meksika'da dizi ve film yapımı için 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

İSTİHDAM VE FIRSATLAR YARATACAK

Sarandos, bu yatırımın görsel-işitsel sektörün büyümesine yardımcı olacağını, ülke genelinde istihdam ve fırsatlar yaratacağını ifade etti.