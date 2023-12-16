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Netflix, Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation'ı uyarlıyor - Son Dakika
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Netflix, Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation'ı uyarlıyor

Netflix, One Piece yazarının başka bir popüler mangasını uyarlamaya karar verdi. Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation, 2024'te Netflix'te yayınlanacak.

Netflix, Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation\'ı uyarlıyor
16.12.2023 - 09:13,
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Netflix, son zamanlarda anime dünyasıyla oldukça yakından ilgileniyor. Başta One Piece uyarlaması olmak üzere, birçok animeyi platforma kazandırdı. Son olarak şirket, One Piece yazarının bir başka popüler mangasını uyarlamaya karar verdi. Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation Netflix'e geliyor.

Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation Netflix yolunda

Eiichiro Oda'nın One Piece hayranları, Netflix'in yeni kararına oldukça sevinecek gibi görünüyor. Tek hikayelik öykülerden oluşan Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation'ın anime haline getirileceği belirtildi.

MONSTERS: 103 Mercies Dragon Damnation by Eiichiro Oda tells the tale of Ryuma, the legendary swordsman that hails from the Land of Wano in One Piece.

Coming to Netflix, January 2024! pic.twitter.com/hDh8JPI1mu

— Netflix Anime (@NetflixAnime) December 15, 2023

Platformdan gelen ilk bilgilere göre anime, One Piece'in en popüler karakterlerinden biri olan Ryuma'nın geçmişini ele alacak. Ryuma ilk olarak One Piece'in Thriller Bark bölümünde ortaya çıktı ve bölümde yeniden dirildi.

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Kılıç ustalığı sayesinde oldukça favori hale gelen Ryuma, Dragon Damnation'da bu ustalığı nasıl kazandığını ele alacak. Popüler olma ve ustalık sürecinin anime boyunca işlenmesi bekleniyor. Animede Freya adında genç bir kız ve kılıç ustası Cyrano'nun da olacağı belirtildi.

Manga, Oda tarafından ilk olarak 1994 yılında, One Piece'in çıkışından üç yıl önce yayınlandı. Yazarın hikaye anlatma yeteneklerini ve fantastik maceralara olan ilgisini sergilemeyi başardı. Oda'nın bağımsız hikayesini anime dünyasına taşıyacak Dragon Damnation, Sunghoo Park tarafından yönetilecek.

Netflix, Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation'ı uyarlıyor

Manga dünyası uzun zamandır Ryuma gibi ikonik One Piece karakterinin geçmişini merak ediyordu. Yeni Netflix uyarlaması ise efsanenin kökenlerine ve ilk maceralarınaışık tutacak. 2024'te yayınlanacağını da belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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