Netflix Ocak 2024 Takvimi: John Wick Serisi ve Yeni İçerikler

Dünyanın en büyük dijital akış platformu sağlayıcısı Netflix, yepyeni içerikler ile sinema severlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Platform, yeni yılın ilk ayında da pek çok içeriği kütüphanesine dahil edecek. İşte Netflix Ocak 2024 takvimi…

Netflix Ocak 2024 takvimi

Takvime göz attığımızda John Wick, John Wick: Chapter 2 ve John Wick: Chapter 3 – Parabellum göze çarpıyor. Aksiyon severlerin mutlaka göz atması gereken bu filmler, önümüzdeki günlerde seyirciye sunulacak.

Ocak 2024'te Netflix kütüphanesine yeni eklenecek dizi ve filmler şu şekilde sıralandı;