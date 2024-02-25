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Netflix, Percy Jackson evrenini genişletme planlarına son verdi. Rick Riordan'ın diğer fantastik macera kitap serisi olan Kane Chronicles uyarlaması için önceden duyurulan film üçlemesi projesi, Netflix tarafından iptal edildi.

Netflix Percy Jackson spinoff'u Kane Chronicles, dört yılın ardından iptal edildi

Aralık ayında Disney+'da yayınlanan dizi öncesinde Percy Jackson evreni, Kane Chronicles kitapları için Netflix'te bir film üçlemesi ile genişlemeye hazır görünüyordu. Ancak bu duyurunun üzerinden dört yıl geçmesine rağmen yazar Rick Riordan, Netflix'in bu girişimi gerçekleştirmeme kararı aldığını açıkladı.

Riordan, Netflix'in bu kitapları film yapmaktan vazgeçmeye karar verdiğini söyledi. Sonuç olarak, filmleri yapmak isteyen herhangi bir stüdyo, öncelikle ön prodüksiyon maliyetlerini karşılamak zorunda kalacak. Riordan'a göre, bu durum alışılmadık değil ve akış hizmetlerinin hepsinin kemerlerini sıktığını ve para tasarrufu yapabilmek için neyi iptal edebileceklerini gözden geçirdiklerini belirtti.

Percy Jackson & Olympians için yakın zamanda duyurulan ikinci sezona rağmen, Netflix Percy Jackson spinoff'u Kane Chronicles'ın rafa kalkmasını engelleyemedi. Riordan, geçmişte bahsettiği diğer karakter Magnus Chase için planlanan spinoff için ise beklemede kalmamızı istedi.

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Kane Chronicles, Percy gibi tanrıların torunları olan sihirbaz kardeşler Carter ve Sadie'ye odaklanıyor. Ancak Percy ve yakın çevresindeki karakterler Yunan tanrılarından gelirken, Kane kardeşler Narmer ve Ramses the Great'ten geliyor ve maceraları daha çok Mısır tarihi ve mitolojisi etrafında dönüyor. Onların üçlemesi (ve eşlik eden kısa hikayeleri) ayrıca ana seriden daha çok genç kesime odaklı.

Percy Jackson & Olympians dizisi şu anda Disney+ platformunda olduğundan Netflix Percy Jackson spinoff'u Kane Chronicles'ı da devralması muhtemel olabilir.

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