Neuralink, Telepati adlı çalışmanın ilk görüntülerini paylaştı

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Elon Musk'ın şirketi Neuralink, bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir çalışma üzerinde uzun bir süredir çalışıyor. Şirket, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi olarak bilinen "Telepati" adlı çalışmaya ait ilk görüntüleri paylaştı.

Neuralink çipi takılan kişi, Telepati ile bilgisayarda satranç oynadı

Elon Musk, Neuralink'in eylül ayında ilk insanlı klinik deneyleri için düğmeye bastığını duyurmuştu. O günden bu yana planlandığı gibi giden proje ile ilgili ilk içerik paylaşıldı. Neuralink tarafından paylaşılan video içerikte "Telepati" çipi takılan kişi, bilgisayarı düşünce gücüyle kontrol ediyor.

https://t.co/OMIeGGjYtG — Neuralink (@neuralink) March 20, 2024

Yayınlanan videoda Telepati çipi takılan ilk insan olan 29 yaşındaki Nolan Arbaugh, düşünce gücüyle bilgisayar üzerinden satranç oynuyor. 2016 yılında yaptığı dalış sonrası boynundan aşağısı felçli kalan Arbaugh, içerikte düşünce gücüyle müzik çalan sekmeyi kapatıp satranç oynadı.

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Her ne kadar büyük bir adım olarak görülse de proje, tartışmaların odağında. Neuralink'in bazı yasal izinleri almakta zorluk yaşadığı daha önceden biliniyor. Özellikle insanlar üzerinde yapılan bilimsel deney, birçok kez reddedilmişti. Hatta bazı deneyleri yasal izni olmadan yaptığı iddia edilen şirket, ilk kez 2023'ün mayıs ayında insanlar üzerinde çalışma izni alabildi.

Neuralink, asıl amaçlarının insan beynini bilgisayarlarla doğrudan bağlayarak, beyin ve yapay zeka arasında etkileşim sağlamak olduğunu belirtiyor. Bunu da ilk etapta geliştirdiği implant ile nörolojik hastalıkları tedavi ederek başarmak istiyor.

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