Nörobilim ve Yapay Zeka Kongresi Trabzon\'da Başladı

Trabzon'da "1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi" başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında, 20 üniversiteden 540 öğrenci ve uzmanların katıldığı etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

KTÜ'nün yapay zeka konusunda çok güçlü bir altyapısı olduğunu belirten Çuvalcı, öğrencilerin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül Aydın Mungan ise yapay zeka destekli işlemlerin, her alanda işlerini kolaylaştırdığını ifade etti.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş da tıpta yapay zeka ve bilimin birlikte kullanılmasının, insanların tedavi edilebilirliği açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Eroğlu, robotik ameliyatlara ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.

Genel cerrahi, üroloji ve kalp damar cerrahisinde dünyadaki birçok ameliyatın robotik cerrahiyle yapıldığına işaret eden Eroğlu, bu sayede konsol kol, kamera ve pedalla çalışılarak, hastaya temasta bulunmadan müdahale edilebildiğini anlattı.

Da Vinci robotik cerrahi cihazındaki simülasyonlar sayesinde eğitimler aldıklarını dile getiren Eroğlu, beyin cerrahisinde eskiden kafatasının 3'te 2'sini açtıklarını ancak 16 yıldır bazı ameliyatları robotik cerrahi kullanarak kaş kesisinden girip yaptıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Ahmet Ayar, Ortahisar Belediye Başkan Vekili Cüneyit Zorlu, KTÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Samet Topsakal, Davinci Robotik Cerrahisi Türkiye Temsilciliği Satış Direktörü Tuğçe Alpay, Kongre Danışmanı-KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cansu, Kongre Başkanı-Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Aylin İlayda Zorlu'nun da katıldığı kongrede, bazı uzman ve öğrenciler, da Vinci robotik cerrahisini deneme fırsatı buldu.

Kongre, yarın gerçekleştirilecek oturumların ardından sona erecek.