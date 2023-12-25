Nothing Phone 2a Özellikleri Sızdı

Geçtiğimiz yıl akıllı telefon pazarına merhaba diyen Nothing cephesinde ürün yelpazesini genişletilmesi için çalışmalar sürüyor. Çinli üretici bu kapsamda mevcut telefonlarına uygun fiyatlı bir alternatif olarak Nothing Phone 2a modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son olarak akıllı telefonun özellikleri sızdı!

Nothing Phone 2a özellikleri ortaya çıktı

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Nothing Phone 2a modeli İspanya'da düzenlenecek MWC 2024'te tanıtılacak. Bununla birlikte cihazın kilit teknik özellikleri lansmana kısa süre kala ortaya çıktı.

Nothing Phone 2a'da 6,7 inçlik 1080 x 2412 FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle kullanıcıların karşısına çıkacak. Dahası, standart modellerdeki delikli ekran tasarımı bunda da devam edecek.

Uygun fiyatlı Phone (2a) tanıtım tarihi ortaya çıktı

Kaynak akıllı telefonun yuvarlak bir kamera adasının içine yatay şekilde yerleştirilen çift kamera sistemine sahip olacağını iddia ediyor. Hatta bu kurulumda 50 Megapiksellik bir Samsung S5KGN9 ana ve şimdilik çözünürlüğü belli olmayan Samsung S5KJN1 ultra geniş açı sensörlerinin yer aldığı söyleniyor. Ön tarafta ise 32 Megapiksellik Sony IMX615 selfie kamerasının kullanılması bekleniyor.

Cihaza güç verecek işlemci ise MediaTek Dimensity 7200 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla gelmesi beklenen telefonun globaldeki fiyat etiketinin 400 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

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