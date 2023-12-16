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Nothing Phone 2a Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Nothing Phone 2a Tasarımı Ortaya Çıktı

Nothing'in uygun fiyatlı akıllı telefonu Phone 2a'dan yeni bilgiler geldi. Phone 2a'nın tasarımı, sızdırılan animasyonlarla gözler önüne serildi. Cihazın merkeze hizalanmış çift kamera modülüne ve üç parçalı Glyph arayüz ışıklarına sahip olacağı görülüyor. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti kullanılacak olan cihazın tanıtımı 2024'ün başlarında yapılması bekleniyor.

Nothing Phone 2a Tasarımı Ortaya Çıktı
16.12.2023 - 15:13,
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Nothing'in uygun fiyatlı akıllı telefonu Phone 2a'dan yeni bilgiler geldi. Bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen cihaz, şirketin fiyat/performans odaklı ilk modeli olacak gibi görünüyor. Çin'den gelen bilgiler ise Nothing Phone 2a tasarımını gözler önüne serdi.

Nothing Phone 2a kamera tasarımı böyle olacak

Phone 2a olarak adlandırılacağı tahmin edilen yeni Nothing modelinden önemli ayrıntılar geldi. Sızdırılan bir animasyonda, serinin tasarımında değişiklik olacağı görülüyor. Twitter'da paylaşılan animasyonlar, Phone 2a'nın ön ve arka yüzünü gösteriyor.

Meet the Nothing Phone (2a)!

Model: A142.

Codenames: Pacman/ Aero(dactyl?).

Nothing's next phone comes with a Mediatek SoC for the first time. The Mediatek Dimensity 7200. It has 3 Glyph parts, and a brand new design.

Launch event at MWC? pic.twitter.com/UTwk2bUjjA

— Dylan Roussel (@evowizz) December 15, 2023

Video, cihazın Phone 1 ve Phone 2'de kullanılan dikey kamera kurulumu yerine, merkeze hizalanmış çift kamera modülüne sahip olacağını gösteriyor. Glyph arayüz ışıkları da önceki modellerin tam halka tasarımı yerine üç parçaya indirgenmiş gibi görünüyor.

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Animasyonla birlikte cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. MediaTek Dimensity 7200 yonga setinden gücünü alacağı söyleniyor. Bu da Nothing'in ilk kez Qualcomm Snapdragon yerine MediaTek'i tercih edeceğine işaret ediyor.

Cihazın model numarasının A142 olduğu ve kod adının "Pacman" ve "Aero" olabileceği iddia edildi.Önceki raporlar 6,7 inç 120Hz OLED ekranla geleceğini ortaya koydu. Ayrıca 50 Megapiksel ana kamera barındıracağı da söylentiler arasında.

Nothing Phone 2a Tasarımı Ortaya Çıktı

Nothing'in uygun fiyatlı yeni telefonunu 2024'ün başlarında tanıtması bekleniyor. Bu sızıntı ise orta seviye cihazın tasarımına ilk bakışı sağladı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Son Dakika

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