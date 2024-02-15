Houston merkezli SpaceX şirketi tarafından inşa edilen uzay aracı Nova-C, başarılı bir şekilde SpaceX'in Falcon 9 roketinin tepesinde Florida'daki Cape Canaveral'dan saat 06:10'da fırlatıldı.
Fırlatmanın ardından, SpaceX'in yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketinin ilk aşaması geri döndü veroketin 18. fırlat ve inişini tamamladı.
Aracın, Ay'a Malapert A adı verilen bir bölgeye 22 Şubat'ta inmesi bekleniyor; bu bölge, Ay'ın güney kutbuna yakın bir kraterde bulunuyor.
SpaceX, başarılı fırlatmanın ardından X'de, 'Araç Ay'ın Güney Kutbu'na olan çok günlük yolculuğuna başladı " notuyla paylaştı.
Araç, Ay'da yaklaşık iki hafta boyunca çalışacak ve bu süre zarfında birkaç bilim misyonu gerçekleştirecek.
675kg (1.488lb) ağırlığındaki araç, Odysseus'un Ay yüzeyine inişini yakalamak için dört kamera içeren Nasa tarafından bilinen Scalpss (Stereo Kameralar Ay Püskürme-Yüzey Çalışmaları için) adlı bir enstrüman dahil olmak üzere 12 yük taşıyor.
Sanatçı Jeff Koons'un 100'den fazla minik heykeli de araçta bulunuyor.
Enstrümanlar, Ay'ın püskürmesi ve yüzey etkileşimleri, uzay hava durumu, radyo astronomisi, hassas iniş teknolojileri ve gelecekte Ay yüzeyinde otomatik gezinti için bir iletişim ve navigasyon düğmesi gibi konularda daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olacak, Nasa açıkladı.
Aracın ayrıca Ay'ın yüzey ortamı hakkında daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.
Intuitive Machines görevi, başarılı olması durumunda Ay'a inen ilk özel şirket olacak ve aynı zamanda Nasa'nın 1972 Apollo 17 görevinden bu yana Ay yüzeyine inen ilk Amerikan görevi olacaktır.
Son Dakika › Teknoloji › SpaceX'in Nova-C Uzay Aracı, Ay'a Yolculuğuna Başladı - Son Dakika
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