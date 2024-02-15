SpaceX'in Nova-C Uzay Aracı, Ay'a Yolculuğuna Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

SpaceX'in Nova-C Uzay Aracı, Ay'a Yolculuğuna Başladı

SpaceX\'in Nova-C Uzay Aracı, Ay\'a Yolculuğuna Başladı

SpaceX'in Nova-C uzay aracı, başarılı bir şekilde fırlatıldı ve Ay'a Malapert A bölgesine inmesi bekleniyor. Aracın üzerinde Nasa tarafından bilinen Scalpss enstrümanı ve Jeff Koons'un minik heykelleri bulunuyor. Ayrıca, Intuitive Machines görevi, Ay'a inen ilk özel şirket olacak ve Nasa'nın 1972'den bu yana Ay yüzeyine inen ilk Amerikan görevi olacak.

15.02.2024 12:05  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Houston merkezli SpaceX şirketi tarafından inşa edilen uzay aracı Nova-C, başarılı bir şekilde SpaceX'in Falcon 9 roketinin tepesinde Florida'daki Cape Canaveral'dan saat 06:10'da fırlatıldı.

Fırlatmanın ardından, SpaceX'in yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketinin ilk aşaması geri döndü veroketin 18. fırlat ve inişini tamamladı.

Aracın, Ay'a Malapert A adı verilen bir bölgeye 22 Şubat'ta inmesi bekleniyor; bu bölge, Ay'ın güney kutbuna yakın bir kraterde bulunuyor.

SpaceX, başarılı fırlatmanın ardından X'de, 'Araç Ay'ın Güney Kutbu'na olan çok günlük yolculuğuna başladı " notuyla paylaştı.

Araç, Ay'da yaklaşık iki hafta boyunca çalışacak ve bu süre zarfında birkaç bilim misyonu gerçekleştirecek.

675kg (1.488lb) ağırlığındaki araç, Odysseus'un Ay yüzeyine inişini yakalamak için dört kamera içeren Nasa tarafından bilinen Scalpss (Stereo Kameralar Ay Püskürme-Yüzey Çalışmaları için) adlı bir enstrüman dahil olmak üzere 12 yük taşıyor.

Sanatçı Jeff Koons'un 100'den fazla minik heykeli de araçta bulunuyor.

Enstrümanlar, Ay'ın püskürmesi ve yüzey etkileşimleri, uzay hava durumu, radyo astronomisi, hassas iniş teknolojileri ve gelecekte Ay yüzeyinde otomatik gezinti için bir iletişim ve navigasyon düğmesi gibi konularda daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olacak, Nasa açıkladı.

Aracın ayrıca Ay'ın yüzey ortamı hakkında daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.

Intuitive Machines görevi, başarılı olması durumunda Ay'a inen ilk özel şirket olacak ve aynı zamanda Nasa'nın 1972 Apollo 17 görevinden bu yana Ay yüzeyine inen ilk Amerikan görevi olacaktır.

Nova-C uzay aracı, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından başarılı bir şekilde aya fırlatıldı
Nova-C uzay aracı, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından başarılı bir şekilde aya fırlatıldı
Nova-C uzay aracı, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından başarılı bir şekilde aya fırlatıldı
Nova-C uzay aracı, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından başarılı bir şekilde aya fırlatıldı
Nova-C uzay aracı, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından başarılı bir şekilde aya fırlatıldı
Nova-C uzay aracı, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından başarılı bir şekilde aya fırlatıldı

Elon Musk, Florida, Spacex, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji SpaceX'in Nova-C Uzay Aracı, Ay'a Yolculuğuna Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:45:19. #1.12#
SON DAKİKA: SpaceX'in Nova-C Uzay Aracı, Ay'a Yolculuğuna Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement