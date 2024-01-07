Son dönemde ülkemizde e gördüğümüz Nubia, geçtiğimiz yılın kasım ayında mobil oyunculara özel tasarlanmış Red Magic 9 Pro modelini tanıttı. Çin'de tanıtılan model bugüne kadar ana vatanından hiç çıkmadı. Ancak artık küresel pazara açılıyor.
Nubia Red Magic 9 Pro, Avrupa'da 649 dolardan satışa sunuldu
ZTE Nubia, Çin'de Red Magic 9 Pro ve Pro+ olmak üzere iki model tanıttı. Bu iki cihazdan standart model olanının küresel pazarda satışa çıkacağı aralık ayında söylenmişti. Bugün ise Nubia'nın global mağazasında artık satışta.
Modelin Çin'de yaklaşık olarak 620 dolarlık bir fiyatla sahne aldığını görüyoruz. Nubia Red Magic 9 Pro, Avrupa'da 649 dolar başlangıç fiyatıyla göründü. 12 GB RAM ve 256 GB depolama versiyonu 649 dolarken, 16 GB RAM ve 512 GB depolama versiyonu ise 799 dolardan satışa sunuldu.
Bütçe dostu amiral gemisi! Nubia Z60 Ultra tanıtıldı
Son Dakika › Teknoloji › Nubia Red Magic 9 Pro, Avrupa'da 649 dolardan satışa sunuldu - Son Dakika
ÖzelliklerRed Magic 9 ProİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3İşlemci Teknolojisi4 nmÇekirdekler1x Cortex-X4 (3.3 GHz), 3x Cortex-A720 (3.2 GHz), 2x Cortex-A720 (3.0 GHz), 2x Cortex-A520 (2.3 GHz)Grafik BirimiAdreno 750 (Ray Tracing destekli)Ekran6,8 inç AMOLED, 2480 x 1116 çözünürlük, 120 Hz yenileme, 1600 nit tepe parlaklık, HDR10+Ekran-Gövde Oranı%93,7Oyun ÇipiRed Core R2 ProBatarya Kapasitesi6500 mAh (80W hızlı şarj)Kamera Sistemi– Ana: 50 MP Samsung GN5 (OIS destekli) – Ultra Geniş Açı: 50 MP JN1 – Makro: 2 MPSelfie Kamera16 MP alt ekran kamerasıRAM ve Depolama– 8/12 GB RAM, 256/512 GB depolama
Son Dakika › Teknoloji › Nubia Red Magic 9 Pro, Avrupa'da 649 dolardan satışa sunuldu - Son Dakika