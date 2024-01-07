Son dönemde ülkemizde e gördüğümüz Nubia, geçtiğimiz yılın kasım ayında mobil oyunculara özel tasarlanmış Red Magic 9 Pro modelini tanıttı. Çin'de tanıtılan model bugüne kadar ana vatanından hiç çıkmadı. Ancak artık küresel pazara açılıyor.

Nubia Red Magic 9 Pro, Avrupa'da 649 dolardan satışa sunuldu

ZTE Nubia, Çin'de Red Magic 9 Pro ve Pro+ olmak üzere iki model tanıttı. Bu iki cihazdan standart model olanının küresel pazarda satışa çıkacağı aralık ayında söylenmişti. Bugün ise Nubia'nın global mağazasında artık satışta.

Modelin Çin'de yaklaşık olarak 620 dolarlık bir fiyatla sahne aldığını görüyoruz. Nubia Red Magic 9 Pro, Avrupa'da 649 dolar başlangıç fiyatıyla göründü. 12 GB RAM ve 256 GB depolama versiyonu 649 dolarken, 16 GB RAM ve 512 GB depolama versiyonu ise 799 dolardan satışa sunuldu.

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