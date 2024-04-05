NVIDIA GeForce 552.12 sürücü güncellemesi yayınlandı

Teknoloji

NVIDIA, son dönemlerde yapay zeka alanına yaptığı yatırımlar ile adından söz ettiriyor. Öte yandan şirket, ekran kartlarını da ihmal etmiyor. Bu kapsamda son olarak NVIDIA GeForce 552.12 sürümlü sürücü güncellemesi yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor? İşte ayrıntılar…

NVIDIA GeForce 552.12 sürümlü sürücü neler getiriyor?

Bilgisayar performansının yüksek olması için donanım bir yana sürücülerin güncellenmesi de büyük önem taşıyor. Her güncelleme ile sistem ve donanım arasındaki uyumluluk daha da iyileşiyor. Bu da performansı doğrudan etkiliyor.

Windows Donanım Sertifikasyon Programı testinden geçen NVIDIA GeForce 552.12 sürümlü sürücü, Call of Duty 3. sezon ve Diablo 4 Ray Tracing için Game Ready desteği getiriyor. Bununla birlikte Horizon Forbidden West Complete Edition, Pacific Drive ve Myth of Empires gibi bazı oyunlar için optimum seçenekler sunuyor. Böylelikle bilgisayarınıza göre en iyi ayarları yapılandırabilirsiniz.

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NVIDIA GeForce 552.12 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Game Ready:

Call of Duty Season 3

Diablo IV Ray Tracing Update

Önerilen Ayarlar Desteğine Kavuşan Oyunlar:

Desynced

Dragon's Dogma 2

Granblue Fantasy: Relink

Horizon Forbidden West Complete Edition

Myth of Empires

Nightingale

Pacific Drive

Skull and Bones

The Thaumaturge

Bilinen Sorunlar:

GeForce GTX 10/RTX 20 serisi: Windows Donanım Hızlandırmalı GPU Zamanlaması ve NVIDIA SLI aynı anda etkinleştirildiğinde bilgisayar aniden donabilir.

Horizon Forbidden West Complete Edition: Reflex "Açık + Güçlendirme" olarak ayarlandığında daha düşük GPU kullanımı.

GeForce GTX 10 serisi ekran kartlarında Tekken 8 oynarken oyun, durup dururken çökebilir.

Yeni sürücüyü indirebilmek için NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni sürücüyü indirdiniz mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.