Ortaya çıkan son sızıntıya göre, özellikle oyun meraklıları tarafından merakla beklenen yeni nesil Nvidia GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 ekran kartlarının çıkış tarihi oldukça yaklaştı. Buna göre, Blackwell mimarisine sahip olacağı açıklanan kartlar 2024 yılının 4. çeyreğinde resmi olarak tanıtılacak.
Üst düzey kullanım alışkanlıkları olan müşterilere hitap edeceği belirtilen ürünlerin, bir önceki nesle göre yaklaşık %10 oranında daha pahalı olması da gündemde. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Nvidia GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 ekran kartlarının çıkış tarihi belli oldu mu?
Örnek olarak geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen RTX 4090 serisinin yaklaşık 1.600 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek, RTX 5090 modeline ulaşmanın ekonomik anlamda birçok kişi için zor olacağını söyleyebiliriz.
Ürünün Türkiye fiyatı hakkında ise şu an için net bir bilgi mevcut değil. Fakat yeni serinin öncekine oranla gözle görülür oranda bir performans artışı sunacağı, bu nedenle Nvidia yönetiminin daha yüksek bir fiyat politikası tercih ettiği konuşuluyor.
İddialara göre, RTX 50 modelleriyle birlikte DLSS 4 teknolojisine de resmen kavuşmuş olacağız. Ayrıca yeni nesil GDDR7 bellekler sayesinde oldukça yüksek bir bant genişliği elde edilecek. AMD'nin bu hamleye nasıl bir tepki vereceği şu an için bilinmese de, şirketin uzun vadede performans anlamında Nvidia'nın gerisinde kalması bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin, kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nvidia yeni nesil ekran kartları ile iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz Nvidia markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Nvidia GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 Ekran Kartlarının Çıkış Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
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