NVIDIA\'nın Net Karı Yüzde 769 Artarak 12,3 Milyar Dolara Ulaştı

Teknoloji

Yapay zeka dalgasını arkasına alan NVIDIA, 2024 yılına hızlı başladı. Güçlü bir çeyrek daha geçirerek beklentileri aşan donanım devinin net karı, bir önceki yıla göre yüzde 769 artarak 12,3 milyar dolara ulaştı.

NVIDIA gelirleri 22 milyar dolara ulaştı

Geçtiğimiz ay sona eren dördüncü çeyrek, NVIDIA için oldukça başarılı geçirdi. Analistlerin 20,6 milyar dolarlık tahminlerini aşan şirket, son çeyrekte 22 milyar dolar gelir bildirdi. Hisse başına kazanç ise 5,16 dolar olarak gerçekleşti ve hisse fiyatı 670 doların üstüne çıktı.

Kazanç raporunun en önemli detayı ise net karda yaşandı. Şirketin bildirdiği kar 12,3 milyar dolara ulaştı ve bu da yüzde 769 büyüme anlamına geliyor. Donanım devi, üst üste üçüncü kez rekor kar ve gelir bildirerek zor olanı başardı.

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NVIDIA'nın veri merkezi işi ana kazancı olmaya devam etti. Veri merkezi operasyonlarındaki geliri yüzde 409'luk artışla 18,4 milyar dolara yükseldi. Bu gelirin yarısından fazlası, dil modelleri ve öneri sistemleri gibi yapay zeka uygulamalarına güç sağlayan bulut şirketlerinden geldi.

NVIDIA'nın profesyonel görselleştirme operasyonları da yıllık yüzde 105 ile bir büyüme gösterdi. Buna karşılık oyun gelirleri yüzde 56 artışla 3,4 milyar dolara ulaştı. Hala önemli bir segment olsa da, oyun sektörü NVIDIA'nın yapay zeka alanındaki fırsatları karşısında geri planda kalıyor.

Şirket yönetimi ayrıca bir sonraki çeyreğe ilişkin 22-24 milyar dolar arasında bir gelir tahmininde bulundu. Bu da NVIDIA'nın beklenenden daha yüksek bir gelir öngördüğü anlamına geliyor.

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