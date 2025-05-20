Odekta ve Helis'ten gayrimenkulün yeni çağına ortak imza - Son Dakika
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Teknoloji

Odekta ve Helis'ten gayrimenkulün yeni çağına ortak imza

Odekta ve Helis\'ten gayrimenkulün yeni çağına ortak imza

Gayrimenkul yatırımlarını bir üst boyuta taşıyacak tarihi bir adım bugün İstanbul'da atıldı. Odekta Teknoloji A.Ş. ile Helis Yapı A.Ş., taşınmaz varlıkların tokenize edilerek dijital platformlarda hisseli şekilde yatırımcılara sunulması konusunda kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı.

20.05.2025 18:42  Güncelleme: 18:45
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Bu anlaşma ile birlikte, Türkiye'de ilk defa konut, otel ve residence projeleri blokzincir altyapısı ile dijital varlıklara dönüştürülerek yatırımcılara açık hale getirilecek.

HERKESE AÇIK, ŞEFFAF VE BÖLÜNEBİLİR GAYRİMENKUL YATIRIMI…

Helis Yapı'nın prestijli projeleri – Helis Suit Otel, Helis Serina, ve The House Residence – artık sadece büyük yatırımcıların değil, küçük ölçekli bireysel yatırımcıların da erişebileceği projeler haline geliyor.

Odekta'nın geliştireceği Web3.0 uyumlu platform üzerinden, yatırımcılar bu projelerden metrekare bazında hisse satın alabilecek, kazançlarını HLS Token aracılığıyla izleyebilecekler.

OTEL ODASINDAN DİJİTAL HİSSEYE: HELİS SUİT İLK AŞAMA

İş birliğinin ilk adımı olarak, Helis Suit Otel projesinde yer alan 48 bağımsız bölüm tokenize edilerek dijital yatırım ürünlerine dönüştürülecek. Bu sayede yatırımcılar, tek bir otel odasında bile ortaklık hakkı elde ederek düzenli gelir akışına sahip olabilecek.

Odekta CEO'su Deniz Erkin Purut, bu adımı şöyle değerlendirdi: "Artık gayrimenkul sadece bir bina değil, akıllı bir varlık. Teknolojimiz sayesinde yatırımcılar dünyanın herhangi bir yerinden tek tıkla ortak olabilecek."

Helis Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uzun ise şunları söyledi: "Yatırımcı güveni artık sadece temelden değil, teknolojiden inşa ediliyor. Bu vizyonun parçası olmaktan mutluyuz."

SIRADA DAHA FAZLASI VAR

Helis Serina ve The House Residence projeleri de bu sistem üzerinden tokenize edilerek yatırımcılara sunulacak. Odekta, hangi projenin ne zaman devreye alınacağına tek başına karar verme yetkisine sahip olacak. Yeni projeler, yatırımcılardan toplanan fonlarla yeniden işleme alınacak.

TÜRKİYE'DEN DÜNYA ÇAPINDA BİR MODEL

Bu iş birliği sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de örnek alınabilecek bir model oluşturmayı hedefliyor. Web3 temelli yatırım platformları, gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların demokratikleşmesini sağlarken, yatırımcılara daha düşük maliyetlerle daha yüksek erişim sunuyor.

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Teknoloji, İstanbul, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Odekta ve Helis'ten gayrimenkulün yeni çağına ortak imza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Özkan Özdemir:
    Anlayamayanlar için basitçe: Zaten oldukça yüksek olan emlak konut barınma ihtiyacımızı digital para birimlerine çevirerek kar ve marj artışı sağlayıp birileri koselik olacak birileri sokaklara itilecek kötülük bu başka bişey değil devletin buna dur demesini de beklemiyorum devlet halkçı değil çıkarcı bir politika izliyor eğer burdan vergisini alırsa Mehmet Şimşek tayfası ve Erdoğan guruhu tabi sakalinida alır işte o zaman bu iş olur 2 0 Yanıtla
  • bak bana:
    dolandırıcılık mı yapmaya karar vermişler anlamadım şimdi 0 0 Yanıtla
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