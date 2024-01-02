OMIX X3: İşlevselliğiyle Dikkat Çeken Benzersiz Tasarım

OMIX, telefon portföyünü genişleterek yeni modeller sunmaya devam ediyor. İşlevselliğiyle dikkat çeken benzersiz tasarıma sahip OMIX X3 inceleme sizlerle.

OMIX X3 inceleme

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OMIX X3, fiyat/performans açısından markanın en iddialı telefonlarından biri olarak öne çıkıyor. Güçlü özelliklere sahip olan bu cihaz, segmentinde dikkat çekiyor.

Zarif ve şık bir tasarıma sahip olan OMIX X3, 4500 mAh batarya kapasitesiyle geliyor. Android 12 işletim sistemine sahip olan cihaz, kullanıcılarına keyifli bir deneyim sunuyor. 6.517 inçlik HD+ ekranıyla gözleri üzerine çekiyor.

OMIX X3, fiyat/performans dengesiyle dikkat çeken bir telefon. 5 MP ön kamera ve 13 MP çift ana kamera ile kullanıcılarına üst düzey fotoğraf deneyimi sunuyor. Bu kameralarla harika fotoğraflar çekmek mümkün.

Kullanıcıların uzun süre kullanabileceği 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla gelen OMIX X3, kullanıcıların anılarını saklamak için geniş bir alan sunuyor. Cihazın kaliteli tasarımı ve teknolojisi, özellikle cam arka kapağıyla dikkat çekiyor. Şık ve eşsiz çizgileriyle tasarlanmış olan Omix X3, 5.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.