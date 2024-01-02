 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
OMIX X3: İşlevselliğiyle Dikkat Çeken Benzersiz Tasarım - Son Dakika
Üye Girişi

OMIX X3: İşlevselliğiyle Dikkat Çeken Benzersiz Tasarım

OMIX, telefon portföyünü genişleterek yeni modeller sunmaya devam ediyor. OMIX X3, fiyat/performans açısından markanın en iddialı telefonlarından biri olarak öne çıkıyor. Zarif ve şık tasarımıyla dikkat çeken OMIX X3, güçlü özellikleri ve geniş depolama alanıyla kullanıcılara keyifli bir deneyim sunuyor. 5 MP ön kamera ve 13 MP çift ana kamera ile üst düzey fotoğraf deneyimi yaşatan cihaz, 6.517 inçlik HD+ ekranıyla gözleri üzerine çekiyor. OMIX X3, 5.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

OMIX X3: İşlevselliğiyle Dikkat Çeken Benzersiz Tasarım
02.01.2024 - 08:29,  Güncelleme: 08:30
Abone Ol

OMIX, telefon portföyünü genişleterek yeni modeller sunmaya devam ediyor. İşlevselliğiyle dikkat çeken benzersiz tasarıma sahip OMIX X3 inceleme sizlerle.

OMIX X3 inceleme

OMIX X3 satın almak için buraya tıklayın

OMIX X3, fiyat/performans açısından markanın en iddialı telefonlarından biri olarak öne çıkıyor. Güçlü özelliklere sahip olan bu cihaz, segmentinde dikkat çekiyor.

Zarif ve şık bir tasarıma sahip olan OMIX X3, 4500 mAh batarya kapasitesiyle geliyor. Android 12 işletim sistemine sahip olan cihaz, kullanıcılarına keyifli bir deneyim sunuyor. 6.517 inçlik HD+ ekranıyla gözleri üzerine çekiyor.

OMIX X3, fiyat/performans dengesiyle dikkat çeken bir telefon. 5 MP ön kamera ve 13 MP çift ana kamera ile kullanıcılarına üst düzey fotoğraf deneyimi sunuyor. Bu kameralarla harika fotoğraflar çekmek mümkün.

Kullanıcıların uzun süre kullanabileceği 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla gelen OMIX X3, kullanıcıların anılarını saklamak için geniş bir alan sunuyor. Cihazın kaliteli tasarımı ve teknolojisi, özellikle cam arka kapağıyla dikkat çekiyor. Şık ve eşsiz çizgileriyle tasarlanmış olan Omix X3, 5.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji OMIX X3: İşlevselliğiyle Dikkat Çeken Benzersiz Tasarım - Son Dakika


08:52
Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi
08:45
Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
08:40
'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı
08:03
Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor
07:35
Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
07:29
Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti
07:26
İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı
06:25
Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı

Son Dakika
08:52 Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi
08:45 Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
08:40 "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı
08:03 Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor
07:35 Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
07:29 Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti
07:26 İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı
06:25 Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı
00:37 Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 09:32:36. #1.11#
SON DAKİKA: OMIX X3: İşlevselliğiyle Dikkat Çeken Benzersiz Tasarım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement