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OnePlus 12R Lansmanı ve Özellikleri - Son Dakika
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OnePlus 12R Lansmanı ve Özellikleri

OnePlus'ın geliştirdiği son teknoloji harikası OnePlus 12R, kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. 23 Ocak tarihinde Hindistan'da gerçekleştirilecek olan lansmanla birlikte kullanıcı deneyimine sunulacak olan cihaz, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi, 16GB RAM ve 6,78 inçlik 120Hz LTPO AMOLED ekranı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Satış süreci Amazon üzerinden yönetilecek olan OnePlus 12R, f/p cihazı olması bekleniyor.

OnePlus 12R Lansmanı ve Özellikleri
07.01.2024 - 00:30,
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OnePlus'ın geliştirdiği son teknoloji harikası OnePlus 12R, kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. Tam anlamıyla bir f/p cihazı olması beklenen amiral cihazı bu cihazın lansmanı, teknoloji dünyasında çok ses getirecek. İşte bu özel cihazın bilinen detayları ve resmi lansman tarihi

OnePlus 12R lansmanı, bu ay gerçekleşecek!

Şirketin en yeni akıllı telefon modeli olması itibarıyla şu anda birçok teknik çalışma kapsamında yer alan OnePlus 12R, 23 Ocak tarihinde Hindistan'da gerçekleştirilecek olan lansmanla birlikte kullanıcı deneyimine sunulacak. Satış sürecini Amazon üzerinden yönetmeyi planlayan şirkete özel bir satış sayfasının da açılmış olması, hem temin sürecini hızlandırırken hem de öne çıkarılan cihazlar arasında kapsamına alınacağına delalet ediyor.

Daha önce Çin pazarında piyasaya sürülen OnePlus Ace 3'ün yeniden yapılandırılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkan 12R, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ve 16GB'lık LPDDR5x RAM belleği sayesinde etkili bir performans sunmayı hedefliyor. Bununla birlikte 6,78 inçlik 120Hz LTPO AMOLED ekranı 4500 nitlik ekran parlaklığıyla kullanıcılarını görüntüleme tarafında da etkilemeyi amaçlayan cihaz, diğer teknik özellikleri itibarıyla da dikkat çekiyor.

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Cihazın özellikleri ise şu şekilde:

ÖzellikOnePlus 12R
Lansman Tarihi23 OcakSatış PlatformuAmazonRenk SeçenekleriSiyah, MaviİşlemciSnapdragon 8 Gen 2RAM16GB'a kadar LPDDR5xEkran6.78 inç LTPO AMOLED, 120Hz adaptif yenileme hızı, 4,500 nit parlaklıkAna Kamera50 megapiksel, f/1.8 diyafram, OISUltra Geniş Açı8 megapiksel, f/2.2 diyaframMakro Kamera2 megapiksel, f/2.4 diyaframÖn Kamera16 megapiksel, f/2.4 diyaframDepolamaÇin modelinde 1TB'a kadar UFFFS 4.0Bağlantı Seçenekleri5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPSBatarya5,500mAhŞarj100W SuperVOOC, 27 dakikada %100 şarj

Peki, sizler bu cihazla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce satış fiyatı, hangi aralıkta olabilir? Görüşlerinizi ve fiyat tahminlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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