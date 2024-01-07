OnePlus 12R Lansmanı ve Özellikleri

OnePlus'ın geliştirdiği son teknoloji harikası OnePlus 12R, kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. Tam anlamıyla bir f/p cihazı olması beklenen amiral cihazı bu cihazın lansmanı, teknoloji dünyasında çok ses getirecek. İşte bu özel cihazın bilinen detayları ve resmi lansman tarihi

OnePlus 12R lansmanı, bu ay gerçekleşecek!

Şirketin en yeni akıllı telefon modeli olması itibarıyla şu anda birçok teknik çalışma kapsamında yer alan OnePlus 12R, 23 Ocak tarihinde Hindistan'da gerçekleştirilecek olan lansmanla birlikte kullanıcı deneyimine sunulacak. Satış sürecini Amazon üzerinden yönetmeyi planlayan şirkete özel bir satış sayfasının da açılmış olması, hem temin sürecini hızlandırırken hem de öne çıkarılan cihazlar arasında kapsamına alınacağına delalet ediyor.

Daha önce Çin pazarında piyasaya sürülen OnePlus Ace 3'ün yeniden yapılandırılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkan 12R, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ve 16GB'lık LPDDR5x RAM belleği sayesinde etkili bir performans sunmayı hedefliyor. Bununla birlikte 6,78 inçlik 120Hz LTPO AMOLED ekranı 4500 nitlik ekran parlaklığıyla kullanıcılarını görüntüleme tarafında da etkilemeyi amaçlayan cihaz, diğer teknik özellikleri itibarıyla da dikkat çekiyor.

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Cihazın özellikleri ise şu şekilde: