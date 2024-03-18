OnePlus Nord CE 4 Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren OnePlus, çok yakında fiyat performans odaklı Nord CE 4 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın 1 Nisan'da tanıtılması beklenirken, son gelen raporlar teknik özellik gibi kritik detayları gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Nord CE 4 özellikleri!
OnePlus Nord CE 4 özellikleri
Yaklaşan OnePlus Nord CE 4 modeli sektörde sızıntılarıyla bilinen Mukul Sharma'ya göre lansman öncesi Amazon'da ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefonda 8 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama yer alacak.
Üründe bunlara ek olarak 8 GB Sanal RAM mevcut olacak. Bununla birlikte Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 720 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor.
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Cihazda depolamada artırıma olanak sağlayan bir microSD kart yuvası bulunacak. Son olarak modelin 300 ila 400 dolar aralığında bir başlangıç fiyat etiketine sahip olması söz konusu.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene tanıtılan OnePlus Nord CE 3'ün özellikleri şöyle;
2412 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunmatik örnekleme 394 ppi (inç başına düşen piksel sayısı) Ekran-gövde oranı: %93.4İşlemci: Qualcomm Snapdragon 782GArka kamera(lar): – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF, OIS, EIS – Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 1.12 µm, 112° – Makro lens: 2 MegapikselArka kamera video: 4K@30fps 1080p@30/60 fps 720p@30/60 fpsÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, EISÖn kamera video: 1080p@30fps 720p@30fpsRAM: 8 GB/ 12 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB/ 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, NFCGirişler: USB Type-CDiğer: Ekrana yerleştirilen parmak izi okuyucusu MicroSD desteği (1 TB'a kadar)Boyut ve ağırlık: 162.7 mm x 75.5 mm x 8.2 mm 184 gramRenk seçenekleri: Aqua surge, gray shimmer Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Nord CE 4 Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika Xiaomi, Redmi Note 13 ailesine bir model daha eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Redmi Note 13 Turbo modeli, POCO F6 ismiyle nisan ya da mayıs ayında globalde tanıtılacak. Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle güçlendirilecek olan telefon, tasarım olarak farklı olsa da teknik özellikleri Redmi Note 13 ile aynı olacak. Apple, giyilebilir teknoloji dünyasının da en güçlü isimlerinden birisi haline geldi. Şirket, Apple Watch modellerine kan basıncı kontrolü özelliği getirmeyi planlıyor. Ayrıca AirPods modelleri için de işitme odaklı özellikler üzerinde çalışılıyor. Samsung, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy M35, orta segmente hitap eden ve uygun fiyatlı bir telefon olacak. Geekbench veri tabanında görünen model, Exynos 1380 işlemci, 6 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek. Ekranı 6.6 inç Super AMOLED olan telefonun bataryası 5.000 mAh kapasiteli olacak. Günümüzde keyifli ve eğlenceli bir aktivite olarak dizi izlemek en iyi seçeneklerden birisi. IMDb puanlarına göre sıralanmış en iyi 99 diziyi sizinle paylaşıyoruz. Breaking Bad birinci sırada yer alırken, Chernobyl, Band of Brothers, Bluey, The Mandalorian ve diğerleri de listede yer alıyor. DJI Mic 2, içerik üreticileri ve video meraklıları için özel olarak tasarlanmış kompakt ve kullanıcı dostu bir kablosuz mikrofon sistemi. Bu sistem, 2 verici ve 1 alıcıdan oluşur ve yüksek kaliteli ses kaydı ile olağanüstü bir kablosuz deneyim sunuyor. DJI Mic 2, kompakt ve hafif tasarımı, yüksek ses kalitesi, düşük gecikme süresi ve geniş çekim alanı gibi avantajlarıyla Vlog çekimi, YouTube videoları, röportajlar, canlı yayınlar, online eğitim, kurumsal videolar ve müzik prodüksiyonu gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca, akıllı telefonlar, kameralar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla uyumludur. vivo'nun yeni tableti PA2473 model numarasıyla GeekBench platformunda görüldü. Çin pazarında vivo Pad 3 Pro olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Cihazın özellikleri arasında 12,95 inç boyutunda 3K çözünürlüklü LCD ekran, 512 GB depolama alanı ve 11.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, 66W veya 80W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor. Bloomberg'in bildirdiğine göre bir hakim, davacıların 'ihmal ve ürün sorumluluğu' için yeterli iddialarda bulunduklarını belirterek, Apple'ın toplu davayı reddetme girişiminin başarısız olduğuna karar verdi. Dava dosyasında davacılar, Apple'ın AirTag'in tasarımının kusurlu olduğunu iddia ediyorlar çünkü ürün, normal bir tüketici tarafından kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında, beklenenden daha güvenli bir şekilde çalışmadı ve çalışmıyor. OpenAI, özel çözümler üretebilmek adına kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmelere başladı. Bu adım, şirketin Nvidia gibi bir başka şirketin donanımına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedeflemektedir. OpenAI'nın üreteceği Sinirsel İşlem Birimi (NPU) işlemcileri, yapay zeka bilgisayarlarında kullanılacak ve donanımı kamu hizmetine sunmak isteyen şirketlere satış veya kiralama yapılabilir. Apple bünyesinde çalışan yapay zeka araştırmacıları, MM1 modelinde performans iyileştirmeleri ile ilgili makale yayınladı. Makalede, farklı türdeki eğitim verilerinin ve model mimarilerinin bir araya getirilmesinin önemi vurgulanırken, görüntü kodlayıcı seçimi ve giriş görüntülerinin çözünürlüğünün model performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Apple'ın yapay zeka yatırımlarını hızlandırarak rakiplerini yakalamayı hedeflediği ve yapay zeka teknolojilerini ürünlerine entegre etmeyi planladığı ifade ediliyor. Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, kullanıcıların daha fazla vakit geçirebilmesi için oyun özelliğini test etmeye başladı. Platform, bulmaca tabanlı oyunlarla kullanıcıların ilişkilerini derinleştirmeyi ve sohbet fırsatlarını tetiklemeyi hedefliyor.
Ekran: 6.7 inç – AMOLED
2412 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
240 Hz dokunmatik örnekleme
394 ppi (inç başına düşen piksel sayısı)
Ekran-gövde oranı: %93.4İşlemci: Qualcomm Snapdragon 782GArka kamera(lar): – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF, OIS, EIS
– Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 1.12 µm, 112°
– Makro lens: 2 MegapikselArka kamera video: 4K@30fps
1080p@30/60 fps
720p@30/60 fpsÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, EISÖn kamera video: 1080p@30fps
720p@30fpsRAM: 8 GB/ 12 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB/ 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, NFCGirişler: USB Type-CDiğer: Ekrana yerleştirilen parmak izi okuyucusu
MicroSD desteği (1 TB'a kadar)Boyut ve ağırlık: 162.7 mm x 75.5 mm x 8.2 mm
184 gramRenk seçenekleri: Aqua surge, gray shimmer
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Nord CE 4 Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Xiaomi, Redmi Note 13 ailesine bir model daha eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Redmi Note 13 Turbo modeli, POCO F6 ismiyle nisan ya da mayıs ayında globalde tanıtılacak. Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle güçlendirilecek olan telefon, tasarım olarak farklı olsa da teknik özellikleri Redmi Note 13 ile aynı olacak.
Apple, giyilebilir teknoloji dünyasının da en güçlü isimlerinden birisi haline geldi. Şirket, Apple Watch modellerine kan basıncı kontrolü özelliği getirmeyi planlıyor. Ayrıca AirPods modelleri için de işitme odaklı özellikler üzerinde çalışılıyor.
Samsung, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy M35, orta segmente hitap eden ve uygun fiyatlı bir telefon olacak. Geekbench veri tabanında görünen model, Exynos 1380 işlemci, 6 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek. Ekranı 6.6 inç Super AMOLED olan telefonun bataryası 5.000 mAh kapasiteli olacak.
Günümüzde keyifli ve eğlenceli bir aktivite olarak dizi izlemek en iyi seçeneklerden birisi. IMDb puanlarına göre sıralanmış en iyi 99 diziyi sizinle paylaşıyoruz. Breaking Bad birinci sırada yer alırken, Chernobyl, Band of Brothers, Bluey, The Mandalorian ve diğerleri de listede yer alıyor.
DJI Mic 2, içerik üreticileri ve video meraklıları için özel olarak tasarlanmış kompakt ve kullanıcı dostu bir kablosuz mikrofon sistemi. Bu sistem, 2 verici ve 1 alıcıdan oluşur ve yüksek kaliteli ses kaydı ile olağanüstü bir kablosuz deneyim sunuyor. DJI Mic 2, kompakt ve hafif tasarımı, yüksek ses kalitesi, düşük gecikme süresi ve geniş çekim alanı gibi avantajlarıyla Vlog çekimi, YouTube videoları, röportajlar, canlı yayınlar, online eğitim, kurumsal videolar ve müzik prodüksiyonu gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca, akıllı telefonlar, kameralar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla uyumludur.
vivo'nun yeni tableti PA2473 model numarasıyla GeekBench platformunda görüldü. Çin pazarında vivo Pad 3 Pro olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Cihazın özellikleri arasında 12,95 inç boyutunda 3K çözünürlüklü LCD ekran, 512 GB depolama alanı ve 11.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, 66W veya 80W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor.
Bloomberg'in bildirdiğine göre bir hakim, davacıların 'ihmal ve ürün sorumluluğu' için yeterli iddialarda bulunduklarını belirterek, Apple'ın toplu davayı reddetme girişiminin başarısız olduğuna karar verdi. Dava dosyasında davacılar, Apple'ın AirTag'in tasarımının kusurlu olduğunu iddia ediyorlar çünkü ürün, normal bir tüketici tarafından kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında, beklenenden daha güvenli bir şekilde çalışmadı ve çalışmıyor.
OpenAI, özel çözümler üretebilmek adına kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmelere başladı. Bu adım, şirketin Nvidia gibi bir başka şirketin donanımına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedeflemektedir. OpenAI'nın üreteceği Sinirsel İşlem Birimi (NPU) işlemcileri, yapay zeka bilgisayarlarında kullanılacak ve donanımı kamu hizmetine sunmak isteyen şirketlere satış veya kiralama yapılabilir.
Apple bünyesinde çalışan yapay zeka araştırmacıları, MM1 modelinde performans iyileştirmeleri ile ilgili makale yayınladı. Makalede, farklı türdeki eğitim verilerinin ve model mimarilerinin bir araya getirilmesinin önemi vurgulanırken, görüntü kodlayıcı seçimi ve giriş görüntülerinin çözünürlüğünün model performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Apple'ın yapay zeka yatırımlarını hızlandırarak rakiplerini yakalamayı hedeflediği ve yapay zeka teknolojilerini ürünlerine entegre etmeyi planladığı ifade ediliyor.
Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, kullanıcıların daha fazla vakit geçirebilmesi için oyun özelliğini test etmeye başladı. Platform, bulmaca tabanlı oyunlarla kullanıcıların ilişkilerini derinleştirmeyi ve sohbet fırsatlarını tetiklemeyi hedefliyor.
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